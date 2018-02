Marcus og Martinus møtte tyske stjernetvillinger

Marcus og Martinus (16) er for tiden på Europa-turné. Etter først å ha tatt Norge og Norden med storm, har de to norske guttene virkelig slått an i Sør-Europa. I september i fjor spilte de for 70.000 fans i Aten.

Tirsdag var tvillingene Gunnarsen i Berlin hvor de holdt konsert på Columbiahalle, som tar rundt 3500 personer.

Før konserten møtte de imidlertid de tyske stjernekollegaene Lisa og Lena Mantler (15).

Møttes igjen

De to jentene fra Stuttgart er blant verdens største på musikkvideoappen Musical.ly, og blant Tysklands største på Instagram, med 12,4 millioner følgere.

VAR PÅ VOLDSLØKKA: Under Marcus og Martinus' kjempekonsert på Voldsløkka i Oslo i sommer kom også Lisa og Lena. På bildet er de på en tysk prisutdeling. Foto: Tobias Schwarz / AFP

På deres Musical.ly-side har de lagt ut 400 videoer som til sammen har fått rundt 1,4 milliarder «likes», skriver Business insider. Jentene er kjent for videoer der de mimer til musikk og kalles for «musers».

De tyske tvillingene har også gitt ut musikk, og har sin egen kleskolleksjon.

Lisa og Lena var med Marcus og Martinus på scenen på gigantkonserten på Voldsløkka i Oslo i sommer.

I videoen som Mantler-tvillingene har lagt ut på Instagram konkurrerer de med Marcus og Martinus om beste «handshake» før Voldsløkka-konserten.

Omfattende turné

De to tvillingene fra Trofors har fortsatt en del konserter igjen av turneen sin.

I STOCKHOLM: Marcus og Martinus holdt konsert i Globen fredag 16. februar. Foto: Erik Simander / NTB scanpix

Tidligere denne måneden måtte de avlyse en planlagt konsert i Istanbul i Tyrkia av sikkerhetshensyn, men de har hatt konserter i Sverige, Finland og Danmark.

Videre denne uka venter to konserter i Oslo Spektrum, før brødrene Gunnarsen skal tilbake til Tyskland og andre land på kontinentet som Østerrike, Sveits, Polen, Tsjekkia, Italia og Slovenia.