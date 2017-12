Disse to er «Årets Nordlending»

– Årets nordlending 2017 er Marcus og Martinus Gunnarsen fra Trofors, innledet sjefredaktør i Avisa Nordland, Jan-Eirik Hanssen før han viste til juryens begrunnelsen:

«Marcus og Martinus, kvikke tvillinger og like som to dråper vann, tok Norge med storm da de for fem år siden vant Melodi Grand Prix Junior med den selvskrevne låten om seg selv: «To dråper vann». Alle – store og små – ble imponert og sjarmert av 10-åringene fra Nordland".

«I dag er ikke verden helt som før. Men guttene bor fortsatt i hjembygda Trofors der de går i 10. klasse. De har tatt steget fra nasjonal berømmelse til gjennombrudd i Norden og Europa. De har klart den krevende overgangen fra å være norske barnestjerner til å bli internasjonale ungdomsidoler».

– Veldig kult at vi vant

– Tusen hjertelig takk, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Ble veldig overrasket. Vi har vært nominert før, men det er veldig kult at vi vant denne gangen. Vi har vunnet mange forskjellige priser, men denne fra hjemfylket vårt er veldig spesiell, sa tvillingene i sin takketale.

– Vi har vunnet Amandaprisen, og vi har vunnet Spellemannprisen. Vi har stått på flere store arenaer i tolv forskjellige land og fått opplevd utrolig mye, men å få denne prisen på slutten av året gjorde det helt perfekt, fortsatte de.

Prisvinnerne sammen med skoleelever fra Grønnåsen skole. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Eventyret startet i 2012

Eventyret startet i 2012. Da vant tvillingene fra Trofors Melodi Grand Prix Jr. På rekordtid har de rukket å bli det største popfenomenet i Norden. Det er bare a-ha og Kygo som kan skilte med like bra billettsalg. Marcus og Martinus Gunnarsen solgte svimlende 200.000 billetter. Bare i 2016.

Nå står resten av verden for tur.

– Vi skal på Europa-turne utpå nyåret. Det gleder vi oss masse til. Det blir fint å møte fansen og se nye land. Det er masse hard jobbing som skal til, men det er verdt det. Vi vil jo at fansen skal få et best mulig show, sier Marcus.

Jul på Trofors

21 konserter i 12 land er allerede booket. Nye spillesteder legges fortløpende til. Fansen er utrolig lojale og gutta måtte faktisk ha livvakter da de spilte i Bodø under Bodøfæst i 2016. I dag lever guttene et liv som superstjerner overalt hvor de ferdes. Til og med i Hellas ble det møtt av hylende fans da de kom til flyplassen. Bare på Trofors får de være i fred.

– Vi skal feire jul hjemme i trygge, gode Trofors og bare ta det med ro. Det blir deilig, sier Martinus.

Da får de kanskje også tid til å gå gjennom fanposten.

– Vi mottar hundrevis av brev hver uke. Vi forsøker å lese gjennom mesteparten og svarer på så mye vi kan. Vi får blant annet brev fra Kina, Japan, Brasil og Argentina. Mange gir oss godteri også. Men det spiser vi ikke. Vi må tenke på formen, sier Martinus og peker på magen.

Akkurat denne desemberkvelden er de travelt opptatt med dansetrening i Oslo. Ingen ting overlates til tilfeldighetene når maskineriet M & M ruller videre.

Popstjerner kommer og går, noen blir fort glemt. Gøran Aamodt i Parkenfestivalen har booket guttene to ganger til Bodø, og tror ikke interessen rundt Marcus og Martinus vil forsvinne.

– Nei, vi skal huske på at dette er to svært talentfulle gutter. De er Norges største popstjerner. Dessuten har de et veldig profesjonelt og godt apparat rundt seg. De blir tatt vare på. Jeg tror karrieren bare så vidt har begynt, sier Aamodt.

Også han har latt seg imponere over hvor fort de har blitt superstjerner.

Ennå ikke datet

Vinnerne sammen med programleder Vilde Bratland Erikstad. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

– De har gått fra å være et kjøpesenterfenomen, til å spille på store arenaer. Alt skjedde ekstremt fort da det først smalt. Da vi la ut billettene til Familieparken i år gikk 5000 billetter ut i rekordtempo. Vi snakker om artister som selger ut Oslo Spektrum, som spiller for titusenvis av fans.

I takt med populariteten har også pengene begynt å strømme inn. Guttene selger billetter og merchandise for enorme summer. Det er ikke uvanlig at tvillingene kan sitte igjen med mellom en og to millioner kroner for en spillejobb.

– Marcus og Martinus driftes bra, og de fortjener å tjene godt. Enhver festival eller konsertarrangør vet at guttene selger. De koster mye, men de selger ut, sier Aamodt.

Vi må en snartur tilbake til dansetreningen i Oslo der guttene har satt av 15 minutter til presse. Ikke et minutt mer har de tid til. Siste spørsmål må selvsagt handle om kjærligheten og dating:

– Vi har faktisk aldri vært på date. Kanskje det kan bli nyttårsløftet for 2018, gliser Marcus.

Juli 2015: Utgir sin største hit «Elektrisk». Videoen er sett 85 millioner ganger på You tube.

Oktober 2016: Juritzen forlag gir ut en 260 siders biografi om Marcus & Martinus. Opplag: 70 000.

November 2016: Gir ut sitt første engelskspråklige album: «Together».

Januar 2017: Vinner den prestisjefulle prisen: «Årets spellemenn i Norge».

Februar 2017: Dokumentarfilmen «Marcus & Martinus – sammen om drømmen» har kinopremiere i hele Norden. I august vant den prisen «Folkets Amanda».

Juli 2017: Opptrer for over 35 000 mennesker på Voldsløkka i Oslo. A-ha er de eneste norske artistene som tidligere har spilt for et så stort betalende publikum.

November 2017: Guttenes andre engelskspråklige album, «Moments», gis ut. Marcus & Martinus fyller hele forsiden på Tysklands største ungdomsmagasin.

M&M - som de også kalles - har solgt 200 000 konsertbilletter i Norden i år. Av norske artister er det bare A-ha og Kygo som selger like mange. I februar og mars skal de på Europa-turnè og spille 21 konserter i 12 land.

I desember ble de utnevnt til æresborgere i hjemkommunen Grane. - Det er våre gutter som vi er særdeles stolte av, sa ordfører Bjørn Ivar Lamo under markeringen.

Interessen rundt kåringen av «Årets nordlending» har aldri vært større. I år kom det inn 739 nominasjoner fordelt på 197 navn. Vi har mottatt hele 13 994 stemmer og begrunnelser. Årets vinnere fikk klart flest stemmer – og klart flest begrunnelser. De har kommet fra hele Norge - og hele Europa. Begrunnelser måtte oversettes fra flere språk, deriblant finsk og tyrkisk. Takket være posisjonen til Marcus & Martinus har Trofors med sine 800 innbyggere blitt et kjent navn blant unge mennesker ute i verden. I år har de også sørget for at kåringen av «Årets nordlending» har fått sitt internasjonale gjennombrudd J. Årets jury har bestått av direktør i Bodø Næringsforum, Mariann Meby, fylkesordfører Sonja Alice Steen, distriktsredaktør Eivind Undrum Jacobsen i NRK Nordland og sjefredaktør i Avisa Nordland, Jan-Eirik Hanssen. Juryen har i likhet med 1,2 millioner følgere på instagram latt seg imponere over Marcus & Martinus. Med glimrende ferdigheter i sang, dans og egen håndtering av sosiale medier løfter de eksportfylket Nordland til nye høyder. To dråper vann fra Helgeland er blitt til en internasjonal foss. Til en elektrisk kraft. Marcus og Martinus er to lysende eksempler på hva som er mulig å oppnå med ungdommelig talent, hardt arbeid og stort pågangsmot. Det har løftet dem fra lille Trofors til den store verden. I statuttene til prisen heter følgende: «Årets nordlending har gjennom personlig innsats det siste året bidratt til trivsel og utvikling for nordlendingene og/eller framstått som eksempel på nordlendingenes skaperkraft og stå-på-vilje». Juryen mener at årets vinnere tilfredsstiller alle deler av kriteriene. Marcus og Martinus Gunnarsen er Årets Nordlendinger 2017