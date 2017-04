KLAGER: Nils E. Øy, nå spesialrådgiver i Norsk Presseforbund, mener ni medier gikk for langt i Lommedal-saken. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Jeg mener at man ikke har tenkt godt nok over konsekvensene omtalen fikk for barna, sier Nils E. Øy til Kulturnytt. Han var fungerende generalsekretær i Norsk Presseforbund da han sendte inn klagen.

Nyttårsaften 2015 døde en 13 år gammel jente fra Lommedalen av underernæring på en hytte i Valdres. Moren er tiltalt for grov omsorgssvikt og må møte i retten. Hun hevder på sin side at datteren utviklet spiseforstyrrelser som følge av mobbing ved skoler i Bærum.

Av hensyn til skolebarna i Bærum har Øy klaget ni medier inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for dekningen av saken. NRK er blant disse, i tillegg til VG, TV 2, NTB, Dagsavisen, Dagbladet, Aftenposten, Budstikka og Avisa Valdres.

Lommedal-saken er den eneste saken som behandles på dagens PFU-møte.

– Må tenke på konsekvensene

– Skal man omtale barn, særlig i forbindelse med en sak som denne, så må man tenke nøye gjennom hvilke konsekvenser dekningen har for barna. Både på kort og lang sikt, sier Øy.

– Med barna, mener du da barna som ble beskyldt for å være mobbere?

– Riktig.

På tirsdagens møte skal PFU vurdere om mediene brøt punkt 4.8 i Vær Varsom Plakaten, etikkplakaten norske redaksjoner jobber etter.

Under punkt 4.8 står det «Når barn omtales er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barn sin identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker.»

– Jeg håper at vi får en gjennomgang av hvordan hensynet til barn må ivaretas, sier Øy.

Vil ha klarere retningslinjer

ETIKKREDAKTØR: Per Arne Kalbakk. Foto: NRK

Etikkredaktøren i NRK, Per Arne Kalbakk, er enig med klageren i at det er bra med en gjennomgang av saken.

– Jeg synes det er fint av vi på denne måten kan få en grundig gjennomgang av hvordan mediene dekket denne tragiske saken og om vi i tilstrekkelig grad tok hensyn til andre barn i nærmiljøet, sier Kalbakk.

Han håper at møtet i PFU vil resultere i føringer for senere saker.

– I hvert fall klarere retningslinjer for hvordan mediene skal ta hensyn til barn som indirekte omtales i forbindelse med tragiske og alvorlige saker som denne, men også i omtale av mobbing som fenomen generelt.