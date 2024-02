Serien «Ingen elsker Bamsegutt» er felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) for å ha brutt med tre ulike punkter i Vær varsom-plakaten.

2.2 Om uavhengighet og integritet

3.2 Om opplysningskontroll og kildebredde

4.8 Om å ta hensyn til barn

NRK erkjente i tilsvaret brudd på punkt 3.2 og 4.8.

PFU-leder Anne Weider Aasen sier dokumentaren faller innenfor kjernen av pressens samfunnsoppdrag og at ideen og intensjonen var god.

– Men det kan ikke trumfe at man setter andre presseetiske hensyn til side.

Ros til Strømøy

Dagbladet-redaktør Frode Hansen sier han har tvilt seg fram til at NRK har havnet på riktig side av linja, og at Strømøy var transparent om sin rolle i serien.

– Jeg vil rose Tore Strømøy for å ta tak i vanlige folks kamp mot systemet.

Utvalgsmedlem Nina Fjeldheim slutter seg til Hansen og mener programlederen hele veien har vært tydelig på sin egen rolle.

– Man kan si mye om Tore Strømøy, men han er veldig tydelig på hva han gjør. Det er ikke lagt skjul på overhodet. Det svekker ikke troverdigheten til journalistikken, snarere tvert imot, sier Fjeldheim.

Hun mener det likevel er problematisk at NRK har gjort seg til part i utlendingssak ved å bistå mannens kone i søknaden til UDI.

Når det gjelder den manglende omtalen av dommen, sier hun at hun forstår at NRK gjorde det, men at det likevel ikke var riktig.

– Det var mange gode grunner for å ikke gjøre det. Men det var feil. Men jeg synes vurderingene var godt resonnert, men han hadde ikke nok kritiske innvendinger, sier Fjeldheim.

– God argumentasjon

Gunnar Kagge fra Aftenposten sier han skulle ønsket seg at det kom flere klager på andre forhold ved dokumentaren for å få en full gjennomgang av flere aspekter ved serien. Han mener punkt 2.2 om rolleblanding er prinsipielt mest interessant.

– Jeg synes NRK har en god argumentasjon for hvorfor de gjør som de gjør.

Kagge mener likevel at NRKs rolle i pengeinnsamlingen og bistanden i søknaden om oppholdstillatelse, taler for at NRK også har brutt god presseskikk på dette punktet.

Flere av medlemmene uttalte at NRK gjorde seg til part i en utlendingssak ved å hjelpe til med søknaden, og at dette burde vært gjort av noen andre – for eksempel mannens advokat.

Utvalgsmedlemmene mener at eksponeringen av mannens sønn var for omfattende og stigmatiserende, selv om foreldrene ga samtykke til det.

Opplyste ikke om sedelighetsdom

Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund benyttet seg av initiativretten og klaget dokumentaren «Ingen elsker Bamsegutt» inn til Pressens Faglige Utvalg.

Dokumentarserien ble avpublisert etter kun én uke, etter at det ble kjent at mannen som medvirket i serien hadde en betinget sedelighetsdom mot seg.

NRK ble gjort kjent med dommen én måned før publisering av serien, men valgte å ikke omtale den.

– Vi har gitt publikum et ufullstendig bilde, sa kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen på pressekonferansen 22. november i fjor da det ble klart at serien ble trukket.

Intern gjennomgang

Etikkredaktør i NRK Per Arne Kalbakk sier han synes det var en god, grundig og nyansert diskusjon i PFU.

– Det er ingen stor overraskelse at vi ble felt på to punkter, sier Kalbakk.

NRK hadde som tidligere nevnt innvendinger til brudd på punktet om dobbeltroller og bindinger som kan påvirke redaksjonens uavhengighet og troverdighet (punkt 2.2)

– I denne dokumentaren hadde Tore Strømøy en aktiv hjelperolle med et uttalt mål om å hjelpe hovedpersonen hjem. Det er et annet punkt i Vær varsom-plakaten som handler om å vise åpenhet om bakenforliggende forhold, og det er også tradisjon for at det er rom for å innta et personlig ståsted som journalist og programleder, sier Kalbakk.

Dokumentarserien har også vært oppe til behandling i Kringkastingsrådet etter å ha mottatt 300 klager.

I tillegg pågår en intern gjennomgang i NRK. Mediemangfolds- og samarbeidsredaktør Hege Iren Frantzen og nyhetssjef (og PFU-medlem) Stein Bjøntegård leder arbeidet, ifølge Journalisten.