Lokalaviser frykter nye postregler

Fra nyttår av vil det ikke bli skilt mellom A- og B-post, noe som gjør at posten vil bruke to dager på å nå frem til mottakeren.

Flere lokalaviser er bekymret for hvordan de skal få levert de nytrykte avisene sine ut til abonnentene tidsnok når nye postregler trer i kraft.

Trykkes torsdag, kommer i posten tirsdag

Mange lokalaviser har nemlig en stor abonnentbase utenfor sitt nærområde. En av dem er avisa Fjordingen i Stryn.

Så mye som hver tredje abonnent bor ikke i Nordfjord-regionen, og får avisen tilsendt i posten. Etter nyttår vil de måtte vente lengre enn vanlig.

– Fredagsavisa vår trykkes torsdag, men vil etter nyttår ikke komme fram til abonnenter andre steder i landet før mandag eller tirsdag. Da har mer enn halve uka gått, og da blir avisene veldig gamle, sier daglig leder og ansvarlig redaktør Bengt Flaten.

Han frykter at mange vil si opp avisa når de serveres såpass gamle nyheter.

– Jeg frykter at vi mister abonnentene utenfor vårt primærområde. De som holder lokalavisa som brev hjemme fra, og er trofaste abonnenter, sier han.

– Men de som bor i for eksempel Bergen og vil lese Fjordingen: Kan ikke de bare lese den digitalt i stedet for å vente på at en gammel avis kommer i posten?

– Jo, det kan man mene. Men vi må ha stor respekt for abonnentene som i stor grad ønsker å ha avisa på papir, sier Flaten.

Viktig å holde på abonnentene

Bjørn Wisted, som er fagsjef for næringspolitikk i Mediebedriftenes Landsforening (MBL), sier at mange lokalaviser er bekymret for omleggingen.

– Annonseinntektene til avisene faller, og utfordringen er å omstille slik at man blir mindre avhengig av dem. Her er man på god vei, og antallet digitale abonnenter øker. Men det er viktig for avisene å holde på alle abonnentene man har, særlig på papir, fordi mye av inntektene ligger der, sier Wisted.

Han sier at MBL har forståelse for at posten må redusere kostnadene, men at dette likevel blir krevende for avisene hvor en stor andel av opplaget sendes med riksposten.

Bengt Flaten i Fjordingen stiller spørsmål om hvorvidt beslutningstakerne har skjønt konsekvensene av å kutte A-posten.

– Dersom konsekvenstenkingen har vært til stede, så er jeg veldig skremt, sier han.

– Blir ikke som før

Pressesjef John Eckhoff i Posten Norge sier at de rett og slett må tilpasse seg dagens marked.

– Det har vært et veldig kraftig fall i brevvolumet. Siden 1999 er det en milliard færre adresserte brevsendinger i Norge, og vi må tilpasse oss den tiden vi lever i.

Han sier at bransjen er godt informert om endringene som kommer:

– Dette bør absolutt ikke komme overraskende for avisene. Vi har vært i dialog med bransjeorganisasjoner, og det bør være mulig å finne løsninger. Men det blir ikke som det har vært før.