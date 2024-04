Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Sarah Kristianne Braham er en av mange nordmenn som har blitt hekta på å handle fra den kinesiske nettbutikken Temu, som tilbyr ekstremt billige varer.

Posten Bring har merket en kraftig økning i pakker fra Kina til Norge det siste året, noe som er positivt for selskapet som har opplevd en nedgang i brevsending.

Forbrukerrådet advarer mot handel på Temu, da mange av varene ikke oppfyller EU-krav om produktsikkerhet. Dette ble bekreftet da italienske forbrukermyndigheter testet 28 varer fra Temu, hvor 15 av produktene ikke nådde opp til kravene.

Temu tilbyr 90 dagers returrett og tilbakebetaling for produkter som er skadet, ikke kommer frem eller ikke stemmer overens med beskrivelsen på nettsiden. Varene som ble testet av de italienske forbrukermyndighetene selges ikke lenger på Temu.

Forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen råder folk til å unngå å kjøpe produkter som skal i kontakt med mat eller kropp, samt elektronikk, på grunn av usikkerhet rundt produktsikkerhet og innhold.

– Det er farlig, du blir helt avhengig, ler Sarah Kristianne Braham.

Hun er selverklært «temuholiker».

Sarah har rett og slett blitt hekta på å handle fra den kinesiske nettgiganten Temu.

– Det er så billig!

Sarah oppdaget Temu i desember.

Det er mange pakker siden.

– Jeg fikk en pakke i natt, og venter på tre til, forteller hun.

Og Sarah klikker hjem mye forskjellig. Det er alt fra barneklær, smykker til pynt.

Et utvalg av klærne Sarah har handlet på Temu. Hun handler også inn mye hobbysaker til barna. Sarah har også handlet inn mye smykker fra den kinesiske netthandelen. Og veggene hjemme dekoreres med klistremerker ment for veggen.

Men det er ikke alt hun kjøper på Temu som er slik hun tror.

– Det kjedeligste bomkjøpet mitt var en hundre-pakk med lamineringsark, forteller Sarah.

Til vanlig jobber hun i barnehage, og da hun kom over den billige hundrepakken måtte hun bare slå til.

De skulle brukes til å laminere tegningene til barna.

– Problemet var jo bare at da pakken kom så var de jo så små at jeg ikke tror at passbildet mitt hadde fått plass, ler Sarah.

Hun oppfordrer andre som handler på Temu til å sjekke målene.

– Altså det er jo bomkjøp nå og da, men det er så billig!

Hør Sarah fortelle selv:

Ønsker å utvide

Nettbutikken Temu en eid av kinesiske Pinduoduo. De har gjort seg store på salg av ekstremt billig varer.

Nå ønsker Pinduoduo å utvide til vesten.

For noen uker siden skrev Financial Times at Temu har overtatt en rekke leverandører og produsenter fra Shein.

Temu har også en app som mange bruker. Ifølge Applestore og Google Play store var dette den mest nedlastede appen i 2023. Foto: Even Nielsen

Dette er et rivaliserende selskap som også startet i Kina, som spesialiserer seg på «fast fashion».

Kort fortalt betyr det at produsenter som ikke møter kravene fra Shein kan selge det de lager på Temu.

Både Shein og Pinduoduo har møtt anklager om falske produkter, dårlig kvalitet og dårlig bærekraft.

Verdensbanken anslår at dagens klesindustri står for rundt ti prosent av verdens klimagassutslipp. Flyindustrien står på sin side for omtrent tre prosent.

– Alle mann til pumpene

Før pakkene fra Temu havner i postkassa til Sarah Kristianne Braham ankommer de Østlandsterminalen på Lørenskog, det forteller pressesjef i Posten Bring, Kenneth Pettersen.

– Det har vært en kraftig økning i pakker fra Kina til Norge det siste året. Pakkene kommer med fly to ganger i uka, både søndag og mandag. Da er det alle mann til pumpene, forteller Pettersen.

Pressesjef i Posten Bring, Kenneth Pettersen forteller om travle dager hos Posten Bring. Foto: Posten

Han legger også til at mange av pakkene som kommer fra utlandet er små, både i størrelse og i volum.

Burde ikke selges

– Du kan ha flaks å få noe som er helt greit, også kan du ha uflaks å få noe som er skikkelig dårlig, sier forbrukerjurist i Forbrukerrådet, Nora Wennberg Gløersen.

De har fulgt med på Temu den siste tiden. De får ikke inn mange klager fra folk som handler derfra, men advarer uansett.

– Folk klager inn til oss når det er snakk om mye penger. Fra Temu er det ofte billig, og da er det jo enkelt å tenke at det var noen kroner som gikk tapt, sier Gløersen.

Nora Wennberg Gløersen er forbrukerjurist i Forbrukerrådet. Hun prøver å unngå å handle på Temu. Foto: Forbrukerrådet

Forbrukermyndighetene i Italia bestilte i fjor 28 varer fra Temu for å teste dem.

15 av produktene nådde ikke opp til EU-krav om produktsikkerhet. Forbrukermyndighetene slo fast at de ikke burde selges i EU-land.

Dette var blant annet leker, elektronikk og kosmetikk.

Du burde styre unna produkter som er i kontakt med mat, ifølge Forbrukerrådet. Mange av produktene som selges på Temu er varer som er ment å bruke i matlaging. Foto: Skjermdump

– Men dette er en del av det globale storsamfunnet. Du kan handle der du vil, men da tar du også risikoen. Her i Norge, og EU, er vi beskyttet av ganske trygge regler som bestemmer hvordan varer skal produseres og hva de skal inneholde, sier Gløersen.

Men dette regelverket er det mange land utenfor Europa som ikke har.

Selges ikke lengre

Pressetalsperson i Temus nordiske PR-byrå, Michael Falk, påpeker at kundene deres har 90 dager på å returnere varene og få pengene tilbake.

– Dette er mye lengre enn den typiske 30-dagersperioden som de fleste andre butikkene på nett tilbyr, sier Falk.

Han poengterer at dette også gjelder tilbakebetaling for produkter som er skadet, ikke kommer frem eller ikke stemmer overens med beskrivelsen på nettsiden.

Varene som de italienske forbrukermyndighetene testet ut kan ikke lenger kjøpes på nettsidene til Temu.

– Kundenes sikkerhet er en høy prioritering for Temu. Det er interne kontroller og prosesser for å forebygge og oppdage problemer med produktsikkerhet og kvalitet, legger Falk til.

Unngå kosmetikk og elektronikk

Nora Wennberg Gløersen. i Forbrukerrådet har et par tips til de som skal handle på Temu.

– Prøv å unngå å kjøpe noe du skal putte i munnen, eller smøre på kroppen. Ikke kjøp kjøkkenredskaper og ting som kommer til å berøre maten du skal spise, sier hun.

Forbrukerrådet anbefaler folk å unngå slike varer fra nettsider som Temu. Foto: Skjermdump

Dette er fordi man ikke vet hvilke stoffer disse inneholder.

Også burde man unngå elektronikk.

– Det er jo veldig fristende å kjøpe billige iPhone-ladere og hårfønere. Men disse kan rett og slett være brannfarlige.

– Innbilt millionær!

Sarah Kristianne Braham kommer nok ikke til å slutte å handle på Temu med det første.

Temu-kontoen hennes er koblet til en betalingsløsning som gjør at hun kan betale for det hun kjøper senere.

– Man blir jo innbilt millionær. Det er jo ikke bra, men gud så mye gøy, avslutter Sarah.