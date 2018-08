Alt er duket for fødselen av et nytt fenomen, når to av verdens største Youtube-stjerner lørdag møtes til boksekamp i mektige Manchester Arena.

De to rivalene Logan Paul og KSI har gjennom de siste månedene utvekslet fornærmelser og truende treningsvideoer. Lørdag kommer millioner av fans til å få en midlertidig finale på «kampen» mellom stjernene, som til sammen har over 36 millioner følgere på Youtube.

Men er de uvenner på ordentlig, eller er det bare PR? Kan de i det hele tatt bokse? Og hvor stort er dette?

BROKE THE INTERNET: Kim Kardashian «veltet internett» da hun stilte opp naken på forsiden av Paper. Logan Paul tror boksekampen mot KSI kommer til å bli enda større. Foto: Polaris / Polaris

Her er alt du trenger å vite om kampen, som ifølge flere nettaviser blir «det største på internett siden Kim Kardashian var naken».

KSI startet med Fifa-videoer

Det var britiske KSI, som forresten står for «knowledge, strength, integrity», som tok initiativ til kampen. Det begynte med at han utfordret en annen youtuber, Joe Weller, til boksekamp i februar i år. Det endte med seier til KSI, men viktigere: enorm medieoppmerksomhet.

KSI (Olajide William Olatunji) Foto: facebook Ekspandér faktaboks Britisk Youtube-stjerne med 19,1 millioner følgere

25 år gammel, kommer fra London

Begynte på Youtube med FIFA-videoer, spiller også Grand Theft Auto

Er musiker og komiker ved siden av Youtube-virksomheten

Var den første som utfordret en annen Youtuber til boksekamp, da han bokset mot Joe Weller (og vant) tidligere i år.

KSI står for Knowledge, Strength, Integrity

REKORD: Dennis Vareide tror kampen mellom KSI og Logan Paul kommer til å slå alle rekorder på Youtube. Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

Den norske youtuberen ennis Vareide beskriver KSI som en seriøs fyr.

– KSI, eller Olajide William Olatunji, er en engelsk youtuber som startet med Fifa-videoer. Etter hvert har han utvikla seg til å bli mer en komiker, han har også drevet litt med rapping og skuespill. I fjor begynte han med boksing, han har trent veldig godt og seriøst. Han er nok veldig klar for kamp, sier Vareide.

Måtte ta Youtube-pause etter skandalevideo

Hans motstander, Logan Paul, har hatt en tøffere ferd mot lørdagens kamp. Youtuberen opplevde å bli forhatt av så å si hele internett etter at han la ut en video fra Aokigahara-skogen i Japan, et sted som er viden kjent for selvmord.

Det hele endte med at Paul måtte be om unnskyldning i beste Twitter-stil, og tok en pause fra Youtube.

– Logan Paul kommer fra Vine, selv om den tjenesten er død nå. Han bytta over til Youtube, og har vokst seg stor der. Han er umåtelig populær, litt fordi han deler livet sitt på Youtube med daglige videoer. Men han ødela mye for seg selv da han la ut video fra selvmordsskogen i Japan. Da stoppet veksten, og han sluttet å laste opp videoer en stund. Han ble forhatt av nærmest alle etter det. Men han har fortsatt like mange følgere.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Logan Paul Foto: Phil McCarten / AP Ekspandér faktaboks Youtube-stjerne med 17,4 millioner følgere

Er 23 år gammel og bor i Los Angeles, selv om han kommer fra Ohio

Ble kjent gjennom videodelingstjenesten Vine, har nå flyttet over til Youtube.

Youtube-kontoen handler om hans eget liv, morsomme sketsjer og skøyerstreker på bekostning av andre

Har drevet med fribryting på delstatsnivå

Ble gjenstand for krass kritikk etter å ha laget en video fra selvmordsskogen (Aokigahara) i Japan

Halvparten ondt blod, halvparten PR

De siste månedene har kamphanene utvekslet fornærmelser, både via Youtube og på de sedvanlige pressekonferansene før en boksekamp. Men hvor mye uvennskap er det egentlig mellom dem?

– Det er en del drama, og de liker ikke hverandre noe særlig, selv om de ikke krangler om noe spesielt. KSI var selvfølgelig kritisk til videoen fra selvmordsskogen, men jeg vil si 50/50 ondt blod og PR.

– Hvorfor akkurat boksing?

– Det er litt tilfeldig egentlig, for det kommer jo av den første kampen mellom KSI og Joe Weller. Nå har jo KSI trent seg opp, og Logan Paul har drevet med fribryting. Men det kommer av at den første boksekampen mellom KSI og Joe Weller gikk såpass bra, tror jeg.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Tidenes største direktesending på internett?

Youtube-heltenes fanskare, drøye 36 millioner følgere, gjør at alt ligger an til Youtube-rekord. Logan Paul har sagt at dette kanskje blir den største direktesendingen i internetthistorien.

Det tror Vareide også.

– Han har helt rett, ingen tvil. Det kommer til å bli det største i Youtubes historie, helt klart. Det har en bra ramme og ingen har sett noe lignende før.

Artikkelen fortsetter under bildet.

INNBRINGENDE: Boksekampen mellom KSI og Logan Paul er den første direktesendingen Youtube tar betalt for å se. Foto: official promo

Boksekampen markerer også en milepæl for Youtube. Kampen ligger i såkalt pay-per-view, altså at man må betale penger for å se den. Omregnet til norske kroner koster det 68 kroner å se kampen.

Dette er første gang Youtube tar betalt for å se en direktesending.

– De kommer til å tjene helt syke summer på denne kampen. De har begge laget dokumentarer som de selger, i tillegg til merch og billettinntekter. Det er den første Youtube-direktesendingen man må betale for å se, så det er nok god butikk for Youtube også.

Conor McGregor neste

NESTEMANN? Den verdenskjente MMA-utøveren Conor McGregor kan være neste mål for Youtube-bokserne. Foto: DARREN STAPLES / Reuters/NTb Scanpix

Da NRK tidligere denne uka ringte Norges Bokseforbund for å få en reaksjon på kampen, var ikke forbundet klar over at kampen skulle gå i det hele tatt. Det var heller ikke Viasats bokseekspert Roar Petäjämaa. Den har gått under radaren i hele boksemiljøet.

Så hvem kommer egentlig til å se denne kampen?

– Målgruppa for disse to youtuberne er 13-17, og det er disse jeg tror kommer til å se kampen. Noen eldre og noen yngre også, selvsagt, men hovedsakelig unge gutter mellom 13–17.

– Kommer vi til å se flere slike kamper i tiden fremover?

– Det er jo snakk om et returoppgjør i USA allerede, for å få én kamp i hvert av deres respektive hjemland. Den som vinner kommer definitivt til å ville ha mer. Jeg tipper de kommer til å gå etter profesjonelle boksere etter dette. Eller Conor McGregor, for eksempel.

– Skal du se kampen?

– Jeg skal på fest den kvelden, men jeg regner med noen fikser kampen på en skjerm, ja. Se den skal jeg uansett.