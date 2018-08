Bokseforbundet sterkt kritisk til Youtube-boksekamp

OPPGITT: Erik Nilsen, generalsekretær i bokseforbundet, synes boksekampen mellom Logan Paul og KSI er en fornærmelse mot sporten. Foto: Tore Linvollen / NRK

Lørdag kveld møtes to av verdens største youtubere, Logan Paul og KSI, i Manchester Arena for å bokse.

Arrangementet mellom de to amatørene har fått enorm oppmerksomhet, og det er ventet at det blir det største direktesendte arrangementet på Youtube noensinne. De to Youtube-stjernene ventes å tjene flere titalls millioner kroner på kampen.

Det får Norges Bokseforbund til å reagere. Generalsekretær Erik Nilsen var ikke klar over at kampen skulle avholdes før NRK ringte, men etter å ha lest om den sier han:

– Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg er tom for ord.

KSI (Olajide William Olatunji) Foto: facebook Ekspandér faktaboks Britisk Youtube-stjerne med 19,1 millioner følgere

25 år gammel, kommer fra London

Begynte på Youtube med FIFA-videoer, spiller også Grand Theft Auto

Er musiker og komiker ved siden av Youtube-virksomheten

Var den første som utfordret en annen Youtuber til boksekamp, da han bokset mot Joe Weller (og vant) tidligere i år.

KSI står for Knowledge, Strength, Integrity

Logan Paul Foto: Phil McCarten / AP Ekspandér faktaboks Youtube-stjerne med 17,4 millioner følgere

Er 23 år gammel og bor i Los Angeles, selv om han kommer fra Ohio

Ble kjent gjennom videodelingstjenesten Vine, har nå flyttet over til Youtube.

Youtube-kontoen handler om hans eget liv, morsomme sketsjer og skøyerstreker på bekostning av andre

Har drevet med fribryting på delstatsnivå

Ble gjenstand for krass kritikk etter å ha laget en video fra selvmordsskogen (Aokigahara) i Japan

Bokseforbundet: – Verden vil bedras

Han mener betegnelsen «boksekamp» det blir en fornærmelse mot sporten i dette tilfellet.

– Det er en stor forskjell her. De skal møtes til slåsskamp, ikke boksekamp. Dette har ingenting med boksing å gjøre. At noen kjøper boksehansker, gjør dem ikke til boksere, sier Nilsen.

Logan Paul og KSI er rivaler på Youtube, og boksekampen skal være deres «endelige oppgjør». Kampen er den første av to kamper, den andre vil ifølge dem selv bli avholdt i USA.

– Jeg kjenner ikke bakgrunnen så godt, men i utgangspunktet synes jeg dette er negativt for boksesporten, sier han.

Selv om Logan Paul og KSI har fått ordnet profesjonelle leger, dommere og en skikkelig arena for kampen, er Nilsen nådeløs i sin dom:

– I mine øyne vil verden bedras av dette. For det er ikke en boksekamp.

«Lukkøye»: – Genial PR

KJØR PÅ: Ole Klemetsen synes Logan Paul og KSI har vært geniale, men at det nesten er rart at ingen har tenkt på det før. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Tidligere proffbokser Ole «Lukkøye» Klemetsen er uenig med Bokseforbundet. Han synes det er rart at ingen har tenkt på dette før.

– Hvis de tjener gode penger på dette, så er det bare dumt at ingen har gjort det før dem. Det er genial PR. At de bruker boksing for å få det, er helt greit for meg. Det er det samme om det hadde vært svømming eller løping, idrett for å gjøre opp et uvennskap er helt i orden i min bok. Så sant det går under ordnede former, sier Klemetsen.

Rogalendingen har selv vært med å arrangere boksekamper mellom amatører.

– For meg er dette helt uproblematisk. Det er en morsom greie, med to boksere som ikke kan bokse. Det har jeg vært med på mange ganger, både i utdrikningslag og bursdager.

Den tidligere proffbokseren sier at sikkerheten må komme i første rekke, men ellers er det bare å «kjøre på».

– Så lenge de har med seg proffe leger og bruker ordentlig utstyr, som susp, tannbeskytter og hjelm, er dette helt greit. De kunne jo møttes på gatehjørnet i stedet, det hadde vært mye verre.

Youtube-Vareide: – Fascinerende seriøst

Youtube-stjerna Dennis Vareide støtter Logan Paul, KSI og «Lukkøye». Han skal selv se kampen på lørdag.

– Jeg skjønner kritikken, men begge gutta bruker jo profesjonelle trenere. De har trent siden januar med tidligere verdensmestere begge to. Det er fascinerende seriøst, og det er ikke en tullekamp, sier Vareide.

Han tror vi vil få se mange flere Youtube-slåsskamper i årene som kommer.

– Ja, den som vinner kommer i alle fall til å ville ha mer! Jeg tipper de kommer til å gå etter profesjonelle boksere etter dette.