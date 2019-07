– Det største i norsk musikkliv for tida

Denne sommeren går sopranen Lise Davidsen (32) på scenen i Richard Wagners spesialbygde operahus i Bayreuth, i rollen som Elisabeth i operaen «Tannhäuser».

Forrige gang dette skjedde med en norsk sanger var i 1894, da Elisa Wiborg (1862-1938) fra Kragerø sang samme rolle.

– Det at Lise Davidsen i år debuterer både på The Met i New York og i Bayreuth gjør henne til det største som skjer i norsk musikkliv for tida. Hun er det største operatalentet Norge har hatt siden Kirsten Flagstad.

Det sier NRKs klassiskanmelder Eystein Sandvik.

STOR STEMME: Lise Davidsen har potensial for historiebøkene. Foto: Ray Burmiston

– Hun er ennå ung, og de aller største Wagner-rollene ligger fremdeles noen år frem i tid. Men allerede nå hører vi en stemme som har potensial til å gå inn i historiebøkene. Vi vet ikke hvordan hun høres ut om ti år, men det kan være en stemme verden aldri har hørt maken til, sier han.

Kontroversielt

Bayreuth er en søvnig by i Bayern, sør i Tyskland. For folk flest ikke kjent for så mye. For deler av operaverden er den selve Mekka, stedet de valfarter til for å oppleve det ypperste av operakunst.

RØD LØPER: Operafiffen tiltrekker seg stor oppmerksomhet når det er premiere i Bayreuth. Foto: JOERG KOCH

Men festspillene i Bayreuth og Richard Wagners mastodontiske operaer har også vært kontroversielle. Det er fortsatt Wagners familie som står bak festivalen.

Hitler var uttalt fan av Wagners musikk, og flere av komponistens etterkommere hadde et nært forhold til naziregimet. Familien har senere tatt avstand fra sine slektningers holdninger.

OMSTRIDT: Richard Wagner

– Noen mener de kan oppfatte antisemittiske undertekster i Wagners operaer.

I den senere tid har selve festivalen vært kritisert av dem som mener det er en tendens til radikal og skandalepreget regi på festivalen.



– Det er ofte slik at halve salen klapper og jubler mens den andre halvparten buer, forklarer Eystein Sandvik.

Men ikke desto mindre er Tysklands forbundskansler Angela Merkel og tre andre statsråder til stede når Lise Davidsen synger under premieren på «Tannhäuser» torsdag kveld.

Kritiske ører

Og det er altså midt i manesjen i dette sirkuset Lise Davidsen har en sentral rolle. Handlingen i Wagners operaer er rimelig innviklet. I tre og en halv time handler middelalderdramaet «Tannhäuser» om kampen mellom den rene og den ikke fullt så rene kjærligheten. Lise Davidsen rolle Elisabeth er den rene jordiske kvinnen ridderen Tannäuser gjerne vil tilbake til etter å ha rota seg bort i endeløse, syndefulle orgier hos gudinnen Venus i Venusberget. Hvordan det går? Ikke så bra.

I FOKUS: Lise Davidsens Wagner-tolkninger blir lagt merke til. Foto: NRK

Lise Davidsen får de kritiske ørene til Wagner-fansen rettet mot seg denne sommeren. Om hun består prøven får vi ikke vite før senere. Det avgjørende er nemlig om hun blir invitert tilbake. Det er det slett ikke alle som blir.

Norske sangere i Bayreuth Foto: Oslo Museum CC Ekspandér faktaboks Før krigen var et par norske sangere blant festivalens virkelig store trekkplaster. Ivar F. Andresen – han på IFA-pastillen – briljerte i mange av de viktigste bassrollene.

Den største av alle var imidlertid norsk-svenske Ellen Gulbranson, som gestaltet, Brünnhilde, den største av alle Wagner-roller, fra slutten av 1800-tallet og helt frem til første verdenskrig. Etter krigen har noen ytterst få norske sangere stått på scenen i Bayreuth. 1960 var et gyllent år: Aase Nordmo Løvberg kunne da høres i en av Wagners store hovedroller: Elsa i Lohengrin.

Samme år sang Ingrid Bjoner flere halvstore roller.

Anne Gjevang «eide» rollen som Erda på 1980-tallet – en mindre, men likevel sentral rolle i Wagners gigantiske tetralogi Der Ring des Nibelungen.

Bassen Peter Klaveness sang den mindre rollen som Hagen i samme syklus to somre tidlig på 2000-tallet.

I 2008 ble den norske regissøren Stefan Herheim feiret både av kritikere og publikum med regien til Wagners siste og mest mystiske opera Parsifal.

