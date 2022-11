– Jeg tenker jo at han er en skikkelig skurk og en løgner, og ikke skulle hatt galleri. Å lure kunstnere på den måten, det går ikke an.

Det sier Ingrid Thortveit, en av seks kunstnere som har anmeldt bedrageritiltalte John Hedemark for underslag.

Ingrid Thortveit mener John Hedemark har svindlet henne for kunstverk verdt 40.000 kroner. Foto: Stefan Hoareau

Hedemark, også kjent under det fiktive kunstnernavnet «Werner Jensen», sier til NRK at han ikke kjenner seg igjen i slike beskrivelser og at han ønsker å betale alle kunstnerne tilbake. Han har hele veien nektet straffskyld.

Ifølge ham er det politiets etterforskning som har satt en stopper for utbetalingene.

– Etter etterforskningen som har vart i to og et halvt år havnet vi i en økonomisk likviditetsskvis som gjorde at galleriet ikke har fått gjort opp alt utestående, sier Hedemark til NRK.

Han sier også at situasjonen er beklagelig for de «uskyldige kunstnerne».

Slik forklarer John Hedemark situasjonen Ekspandér faktaboks NRK har forelagt John Hedemark alle påstander rettet mot ham. Hedemark er tiltalt for bedrageri og underslag, men nekter straffskyld. Han tibakeviser alle påstander rettet mot ham, men betegner situasjonen med kunstnerne som beklagelig. Hedemark sier han hele tiden har hatt et ønske om å betale alle kunstnerne tilbake, men at det har vært umulig så lenge politietterforskningen har pågått de to siste årene. «Jeg så ikke på noe som helst tidspunkt at dette skulle ta så lang tid. Hadde jeg gjort det, hadde jeg lukket døren dagen etter at politiet var der.» «Etter etterforskningen som har var i to og et halvt år havnet vi i en økonomisk likviditetsskvis som gjorde at galleriet ikke har fått gjort opp alt utestående.» Om kunstner Ingrid Thortveits påstander Hedemark følgende: «Det er selvfølgelig ingenting vi beklager mer enn at hun som uskyldig leverandør havner i en slik situasjon, men som jeg også tidligere har sagt så hadde ikke dette skjedd om vi tilbake 2020, da politiet aksjonerte, hadde visst at dette ville drøye så lang tid. Nei, da hadde vi lagt ned dagen etter, men vi prøvde å holde det gående og håpet at det skulle løse seg.» Videre sier Hedemark at han fremdeles jobber med å finne en løsning for kunstnerne. «Også er det jo også en retts sak som står for dør og ingen er dømt der ennå.» Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen ønsker ikke kommentere Hedemarks påstander om at politiet har brukt lang tid på etterforskningen av ham.

Dette er «Werner Jensen»-saken Ekspandér faktaboks I august 2020 aksjonerte sivilt kledd politi mot galleriet på Frogner og beslagla over 200 kunstverk.

Maleriene de var på jakt etter var signert Werner Jensen, Knut Olesen og Erik Krohn. I intervjuet med NRK innrømmet Hedemark at han malte under alle disse tre navnene.

Hedemark er nå er tiltalt for grovt bedrageri.

Totalt skal kundene ha betalt 272.000 for bildene signert fiktive kunstnere.

Seks kunstnere har også anmeldt Hedemark for underslag og mener de aldri har fått oppgjør for kunstverk Hedemark stilte ut i galleriet sitt.

Møttes i pandemien

Thortveit forteller at hun møtte Hedemark da hun midt i en mørk pandemi-lockdown så etter steder å stille ut kunsten sin.

Maleriet «CO-DIVIDED» var blant Thortveits kunstverk som ble solgt via galleriet til Hedemark. Foto: Ingrid Thortveit

Hun møtte Hedemark i galleriet hans på Frogner i Oslo. Han oppfordret henne til å sende en e-post med CV og bilder av kunsten sin.

– Han virket veldig interessert i å få nye kunstnere til galleriet, forteller Thortveit.

– Tror man kan stole på ham

Noen måneder senere ringte Hedemark og ville ha bildene hennes i galleriet sitt. De inngikk en kommisjonsavtale der de delte fortjenesten mellom seg – 40 prosent til Hedemark og 60 til Thortveit.

Thortveit følte hun hadde landet en god avtale.

– Hedemark er veldig hyggelig og omgjenglig, han fremstår som en veloppdragen frognergutt. Man tror man kan stole på ham, sier hun.

Maleriet «Covidance» av Ingrid Thortveit ble også utstilt i galleriet til Hedemark. Foto: Ingrid Thortveit

Men utbetalingene lot vente på seg.

Det var ikke før Thortveit fikk e-post fra en kunde at hun begynte å ane at noe var galt.

– Han fortalte at han likte bildet mitt og at han hadde kjøpt det av Hedemark, forteller hun.

Men Thortveit hadde aldri fått beskjed om at bildet var solgt. Da hun tok kontakt med Hedemark, var unnskyldningen at han hadde vært på reise.

John Hedemark er tiltalt for grovt bedrageri og er anmeldt av seks kunstnere for underslag. Foto: Truls Alnes Antonsen / nrk

Etter å ha mast i månedsvis, fikk Thortveit utbetalt 25.000 kroner. Men senere viste det seg at han hadde solgt mange flere av verkene hennes enn hun var klar over.

– Det er snakk om rundt 40.000 kroner jeg aldri har fått, sier Thortveit.

Omfattende svindel

Thortveits historie er ikke unik. NRK har vært i kontakt med alle de seks kunstnerne som har anmeldt Hedemark for underslag, men flere ønsker ikke å stå fram med navn.

Politiet regner med at det er gjort underslag for en verdi på minst 127.000 kroner fordelt på minst 31 forskjellige kunstverk, ifølge tiltalen.

Grethe Ravnaas mener Hedemark har svindlet henne for rundt 100.000 kroner. Foto: Privat

Det er kun pengesummene politiet mener å kunne dokumentere.

I tillegg mener kunstner Grethe Ravnaas at Hedemark skylder henne rundt 100.000 kroner.

– Jeg har prøvd å sende mail, ringe og sendt SMS. Han har sagt han skal ordne opp i det, men jeg har ikke hørt noe, sier hun til NRK.

Hun forteller at hun leverte 10 bilder til Hedemarks galleri, etter at han tok kontakt med henne etter en utstilling hun hadde i 2018.

Etter at de to hadde inngått en avtale om hvor mye hun skulle få betalt for hvert maleri, ble det stille.

– Etterhvert ga jeg egentlig bare opp hele saken, forteller hun.

Malerier manglet

Etter en stund ble Ravnaas kontaktet av politiet som kunne fortelle at det var opprettet etterforskning av Hedemarks kunstvirksomhet.

De mistenkte at Hedemark drev kunstbedrageri, blant annet ved å selge kunst under falske navn og flere andre forhold han nå er tiltalt for.

Da politiet tok kontakt med Ravnaas lurte de på om hun kunne komme for å se om bildene hennes fremdeles var i galleriet hans.

– Da hentet jeg ut fem malerier, forteller Ravnaas.

Ett av bildene Grethe Ravnaas lånte til John Hedemark. Hun anslår at det er verdt 20.000 kroner. Hun har så langt ikke fått tilbakebetalt noe av det han skal ha tjent på salg av bildene hennes. Foto: Grethe Ravnaas

Men flere av maleriene hun hadde gitt til Hedemark var allerede borte, uten at Ravnaas har sett snurten av fortjeneste.

Skylder på politiet

Til NRK sier Hedemark at han hele tiden har hatt et ønske om å betale alle kunstnerne tilbake, men at det har vært umulig så lenge etterforskningen har pågått.

– Jeg så ikke på noe som helst tidspunkt at dette skulle ta så lang tid. Hadde jeg gjort det, hadde jeg lukket døren dagen etter at politiet var der, forklarer Hedemark.

Dagen han viser til fant sted august 2020 da sivilt politi aksjonerte mot galleriet på Frogner og beslagla over 200 kunstverk.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen ønsker ikke å kommentere politiets tidsbruk.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen vil ikke uttale seg om politiets tidsbruk. Foto: Gry Veiby / NRK

– Det får stå for hans regning hvordan han velger å ordlegge seg rundt det der. Vi konstaterer i tiltalen at disse kunstnerne ikke har fått oppgjør for bildene som er levert inn for salg og som har valgt å anmelde dette til politiet, sier han.

Avslørte identitet

John Hedemark ble ble onsdag tiltalt for bedrageri, blant annet for å selge kunst under det fiktive navnet «Werner Jensen».

Malerier signert Werner Jensen hadde blitt solgt i over 20 år da NRK i fjor kunne avsløre at det hele tiden var John Hedemark som stod bak.

Da innrømmet Hedemark for første gang at han var alle kunstnerne bak pseudonymene Werner Jensen, Knut Olesen og Erik Krohn.

Her innrømmer John Hedemark at det er han som står bak kunstnernavnet «Werner Jensen». Du trenger javascript for å se video. Her innrømmer John Hedemark at det er han som står bak kunstnernavnet «Werner Jensen».

Nå, to år etter etterforskningen startet, er Hedemark tiltalt for en rekke forhold:

grove og simple bedragerier

brudd på kunstavgiftloven

for å ha holdt en bil skjult for kreditorer

brudd for våpenloven, etter at politiet fant en pepperspray hjemme hos han

seks tilfeller av underslag

Klar for rettssak

Hedemark har hele tiden nektet straffskyld og sier han er klar og motivert for at saken nå skal opp i Oslo tingrett.

– Jeg ønsker egentlig bare å bli ferdig med dette her. Vi mener jo at vi har en ganske sterk sak, så da får vi se hvem som kommer best ut av det til slutt. Vi er i alle fall ved godt mot, sier han.

Men Grethe Ravnaas er usikker på om hun noensinne vil se snurten av pengene sine igjen.

– Jeg har jo prøvd å få ham til å betale meg ut i et par år uten at han har kommet tilbake til meg. Så jeg vet ikke hva som skal til for at han gjør noe, sier hun.

Hør Oppdatert-episoden om «Werner Jensen»: