Den mystiske kunstneren «Werner Jensen» tiltalt for bedrageri

– Alt tyder på at man har hatt et vedvarende tungt forbrytersk forsett i sitt forehavende. Vi mener han bevisst har gått inn for å lure folk, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen i Oslo politidistrikt til NRK.

Nå havner kunststriden i retten.

I august 2020 aksjonerte sivilt kledd politi mot galleriet på Frogner og beslagla over 200 kunstverk.

Maleriene de var på jakt etter var signert Werner Jensen, Knut Olesen og Erik Krohn.

Etter over to år med etterforskning har statsadvokaten i Oslo nå tatt ut tiltale mot Hedemark.

– Han er tiltalt for en rekke ting. Forsøk på flere grove bedragerier, flere simple bedragerier og underslag, sier Meeg-Bentzen.

BEDRAGERI: – Vi mener han bevisst har gått inn for å lure folk, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Avslørt

Den mystiske kunstneren Werner Jensen ble avslørt av NRK i april i fjor.

Da innrømte Hedemark for første gang at han var kunstneren bak pseudonymet – en påstått Berlin-basert kunstner med en tilsynelatende lang og imponerende CV.

Se hele intervjuet med Hedemark nederst i saken.

Hedemark sa til NRK at han hadde malt under pseudonymet i 20 år, men at målet aldri var å lure noen.

Samtidig har han innrømmet at deler av CV-ene var diktet opp, men at dette senere ble rettet opp.

– CV-en har vært et viktig redskap når det gjelder disse bedrageriene, sier politiadvokat Meeg-Bentzen til NRK.

FRAKTET VEKK: Slik så det ut da politiet tømte galleriet på Frogner for kunst i august 2020. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

I det samme intervjuet med NRK innrømmet Hedemark at han også hadde malt under navnene Knut Olesen og Erik Krohn.

Han reagerer på at politiet nå har valgt å tiltale han.

– Politiet har helt sett bort fra min påstand om at jeg brukt pseudonymer, selv om jeg har forklart det til dem inngående. Jeg har brukt tre navn fordi jeg har hatt tre forskjellige stiler, sier Hedemark til NRK.

Han har hele tiden nektet straffskyld i saken.

– Vi er uenig i det som fremføres om pseudonym. Vi vil komme tilbake til dette under hovedforhandling i Oslo tingrett, sier politiadvokat Meeg-Bentzen.

WERNER JENSEN: Hedemark sier han har brukt tre forskjellige pseudonymer. Politiet mener han har prøvd å lure kunder. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Bedrageri

Politiet i Oslo gikk i fjor ut og ba kunder som hadde kjøpt kunst av Hedemark om å ta kontakt.

På grunn av det omfattende kunstbeslaget i saken, fryktet politiet at det var mange kunder som hadde blitt lurt.

Hedemark er nå tiltalt for 12 tilfeller av simpelt bedrageri knyttet til salg av kunst fra de tre pseudonymene han har brukt. Totalt skal kundene ha betalt 272.000 for bildene.

RAZZIA: I august 2020 aksjonerte politiet mot galleriet der Werner Jensen-bildene sto utstilt. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Ifølge tiltalen skal salgene ha foregått fra høsten 2016 til desember 2020. De fleste maleriene som er omtalt i tiltalen var signert Werner Jensen.

Prisene har ifølge tiltalen variert fra 5500 til 35000 kroner, og i flere tilfeller betalte kunder med andre kunstverk i tillegg til kontanter. Et persisk teppe skal også ha blitt brukt som delbetaling.

Hedemark hevder bildene hans ble solgt til erfarne kunstkjøpere, og at ingen kontaktet han eller klaget på bildene før politiet ba dem ta kontakt.

– Jeg ser at det blir brukt ord som «renommert» i tiltalen. Det er ord jeg aldri har tatt i min munn. Samtlige kunder som har handlet hos meg har kjøpt fordi de likte kunsten og det de så, sier han.

Han mener også at verdien av kunstverkene hans har blitt nullet ut i tiltalen, ved at kundene ifølge politiet har blitt påført tap tilsvarende det de betalte.

– Bilder som ble kjøpt for f.eks. 20.000 kroner er nå, ifølge dem, verdt null kroner. Det faller på sin egen urimelighet, mener han.

Hedemark sier har han solgt en rekke nye bilder etter at etterforskningen mot virksomheten hans ble kjent for offentligheten.

Bilder på glattcelle

Hedemark er også tiltalt for forsøk på grovt bedrageri etter at han stilte ut og tilbød kunder minst 91 bilder av Werner Jensen, Erik Krohn og Knut Olesen i galleriet og på nett.

Han stiller seg undrende til tiltalepunktet.

BESLAG: Over 200 bilder ble beslaglagt av politiet. Mange er fortsatt i beslag hos politiet. Foto: politiet

– At det at jeg har hatt mine egne bilder i mitt eget eie og i mitt eget galleri er et forsøk på grovt bedrageri, det er ganske interessant, sier han.

Disse kunstverkene har vært i beslag og innelåst på en glattcelle siden politiaksjonen i august 2020.

Politiet uttalte i fjor at bildene skulle destrueres, men dette ble senere tilbakevist.

Det er også tatt ut tiltale for følgende forhold:

brudd på kunstavgiftloven

for å ha holdt en bil skjult for kreditorer

brudd for våpenloven, etter at politiet fant en pepperspray hjemme hos han

seks tilfeller av underslag

Underslagene skal ifølge tiltalen ha skjedd mellom desember 2018 og juni 2021, og er knyttet til kommisjonssalg fra andre kunstnere som var utstilt i galleriet.

Hedemark selv sier at disse tiltalepunktene har kommet i kjølvannet av politiets etterforskning.

Galleriet ble slått konkurs på grunn av ubetalte krav fra Skatteetaten. Han mener politiet har brukt altfor lang tid på etterforskningen og sier at virksomheten hans ble skadelidende.

– Butikken ble plombert, man har ingenting å selge og ikke noe sted å selge det fra. Alt av dokumenter og papirer ble konfiskert av politiet og da blir det vanskelig, sier han om tiltalepunktet om underslag.

KONKURS: Galleriet til Hedemark er nå konkurs. Han mener mye av det skyldes at politiets etterforskning gjorde det umulig for ham å selge kunst. Foto: Truls Antonsen / NRK

– Vi tar det til etterretning at det har tatt veldig lang tid før påtalemyndigheten har tatt ut tiltale i saken, sier forsvareren hans, Henrik Boehlke, til NRK.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen sier han ikke har noen kommentar til tidsbruken i saken.

Klar for rettssak

Hedemark beskriver tiden siden politiaksjonen i august 2020 som vanskelig, men sier han er «klar og motivert» for en rettssak i Oslo tingrett.

Han sier han har fortsatt å male og gleder seg til å bli ferdig med saken.

– Jeg mener jeg har mitt på det tørre, så er det opp til retten å bedømme. Når alt dette er over skal jeg arrangere en heidundrende utstilling, så får vi se om det blir på Ila fengsel eller på galleriet, sier han.