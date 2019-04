Saken oppdateres

Kulturprofilen som er i slutten av 40-årene har hatt flere ledende stillinger i Oslos kultur og utelivsbransje siden 90-tallet. Den første anmeldelsen mot mannen kom i 2015 og saken har økt i omfang frem til etterforsningen ble avsluttet i desember 2018. I dag ble det kjent at Oslo statsadvokatembete har tatt ut tiltale mot mannen. Statsadvokat Trude Antonsen skriver følgende til NRK i en e-post i dag.

– Tiltalebeslutning er sendt tingretten til berammelse i dag.

Ifølge Nettavisen skal kulturprofilen være tiltalt for voldtekt av 8 kvinner.

Seksuell omgang med mindreårig

Ifølge Nettavisen er det tatt ut tiltale for voldtektsbestemmelsen etter straffelovens paragraf 192 i den gamle straffeloven, i tillegg til ett tilfelle av seksuell omgang med en person under 16 år, også dette etter den gamle straffeloven, etter paragraf 196.

Ifølge tiltalen skal kulturprofilen ha slikket tenåringens kjønnsorgan i august 2011.

Det skal dreie seg om 9 fornærmede kvinner. Kulturprofilen må også svare for brudd på legemiddelloven for bruk av partydopet MDMA.

Det er tatt ut tiltale på åtte tilfeller av voldtektsbestemmelsen.

Nekter straffskyld

Kulturpersonens advokat Elisabeth Myhre skriver i en e-post til NRK at saken på ingen måte er avsluttet, og at etterforskningen fremdeles pågår.

– Min klient erkjenner fortsatt ikke straffeskyld, han kjenner seg ikke igjen i anklagene slik de er blitt fremsatt, og synes det er vanskelig å forstå at det er tatt ut tiltale før etterforskningen er ferdig.

Siktelsen mot mannen ble kjent høsten 2017. Da hadde etterforskningen pågått i to år. NRK fikk vite at det er 13 fornærmede kvinner i saken. Myhre sier at 4 av sakene tiltalte ble siktet for er henlagt.

– Akkurat nå er han fortvilet over at dette har kunnet gå så langt. Etterforskningen har vart i flere år og han er selvsagt sliten. Han tenker også mye på påkjenningen dette er for de han er glad i.