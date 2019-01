Høsten 2017 ble det kjent at en mann i slutten av 40-årene er siktet for voldtekter av en rekke kvinner. Da hadde etterforskningen pågått i to år. Mannen har hatt flere lederstillinger i Oslos utelivs og mediebransje siden 1990-tallet. NRK har fått vite at det er 13 fornærmede kvinner i saken.

Saken ble ferdig etterforsket ved nyttår. Nå skal statsadvokaten avgjøre om mannen blir tiltalt og om det blir rettssak.

– Jentene har angst for hva som vil skje

Advokat Anne-Kristine Bohinen representerer fem av kvinnene. Hun har forståelse for at politiet trenger tid på saken, men hun synes etterforskningen har tatt for lang tid.

– Jentene får angst for hva som skjer, de får ikke lagt saken bak seg, de går og venter på en avklaring. Når saken aldri blir ferdig etterforsket hos politiet er jo det en enorm belastning. Noen er så redde og engstelige at de rett og slett ikke kan oppholde seg i den byen eller stedet som mistenkte bor.

Hun sier at den første anmeldelsen i saken ble sendt til politiet i august 2015. Hun ønsker ikke å kommentere innholdet i siktelsen.

LANG TID: Bistandsadvokat Anne-Kristine Bohinen mener etterforskningen har tatt for lang tid. Foto: NRK

Redd for at bevis skal gå tapt.

Bohinen er også bekymret for jentenes rettssikkerhet.

– Blant annet så er jo konsekvensen et svekket bevisbilde. Man husker jo ting dårligere etter hvert som tiden går. Det kan være bevis som rett og slett går tapt på grunn av tidsbildet, og det er et angrep på rettssikkerheten.

Hun er bekymret for behandlingstiden for voldtektssaker generelt.

– Jeg er veldig bekymret, og det har jeg vært lenge. Dette er jo saker som skal prioriteres, men erfaringen er dessverre at man enten ikke prioriterer eller ikke har ressurser nok til å prioritere flere av disse sakene.

Nekter straffskyld

Ifølge VG gjelder siktelsen sovevoldtekter og seksuell omgang med barn under 16 år. Den siktede mannen i 40-årene nekter straffskyld.

Mannens advokat, Elisabeth Myhre i Advokatfirmaet Staff sier til NRK at mannen har levert inn et omfattende bevismateriale i 2018. Det resulterte i en motanmeldelse av åtte av kvinnene for falsk og uriktig forklaring. Dette må politiet også ha tid til å analysere og vurdere behov for ytterligere etterforskning av, sier hun.

OMFATTENDE BEVIS: Elisabeth Myhre hos advokatfirmaet Staff sier hennes klient har levert inn et omfattende bevismateriale. Foto: Advokatfirmaet STAFF

– Dette er en etterforskning som består av flere anklager som må sees i sammenheng. Denne omstendigheten får betydning for fremdriften, fordi anklagene må etterforskes samlet. Samtidig må hver anklage etterforskes i henhold til de krav som stilles i en rettsstat. Man kan ikke på noe tidspunkt gå på akkord med kravet og forventningen til en forsvarlig etterforskning.

Hun sier at hun ikke vil gjøre dette til en konkurranse om hvem etterforskningstiden har hatt størst konsekvenser for når det gjelder helse og frykt.

Hun anerkjenner at behandlingstiden for voldtekssaker er en aktuell debatt, men ser ikke at påstanden om et svekket bevisbilde er treffende i denne saken.

– Det har gått så lang tid fra påstått overgrep til fremsatt anmeldelse for alle anklagene at glemsel allerede var en potensiell feilkilde da forholdene ble anmeldt. Det er ikke slik at glemselen først gjør seg gjeldende fra det tidspunkt man har vært i avhør.

Saken har ikke vært lavt prioritert

Riksadvokaten sa i forrige uke at alle landets statsadvokatembeter skal evaluere en voldtektssak hver i 2019. Kun 14 % av anmeldelsene fra 2015–2017 endte med tiltale, ifølge VG.

Politiadvokat Hilde Strand ved Oslo-politiet har ledet etterforskningen i saken mot kulturpersonen.

FLERE ANMELDELSER: Politiadvokat Hilde Strand forsvarer politiets tidsbruk. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Første anmeldelse kom i 2015. Det er lenge siden. Jeg har fullforståelse for opplevelsen av at dette har tatt lang tid. Men vi fikk inn flere anmeldelser underveis og politiet har valgt å etterforske disse samlet. Fra vår side kan vi ikke si at dette har vært lavt prioritert. Det har vært etterforskning hele veien.

Statsadvokat Alvar Randa sier til NRK at de har mottatt saken, men at det er for tidlig å si når et påtalevedtak foreligger i saken.