Kronprinsessen i ny bok: – Vi trenger ikke være redd for livet

Kronprinsesse Mette-Marit har sammen med forfatter Geir Gulliksen vært redaktører for boken «Hjemlandet og andre fortellinger». Den starter med en samtale mellom de to redaktørene, og der skriver kronprinsessen om hvordan hennes barndom ga god erfaring.

– Den har lært meg at vi ikke trenger å være redde for livet. For når det vi frykter mest, faktisk skjer, da er det ikke mer å være redd for.

– Du trenger ikke være redd for livet. Hvis du kunne lage et stort banner med de ordene og henge på Slottet, for eksempel, for det trenger vi. Det kunne forresten vært et motto for denne boken, svarer Gulliksen.

Skriver om hva det vil si å være norsk

Boken består av flere skjønnlitterære tekster av forfattere som Agnes Ravatn, Dag Solstad, Marit Eikemo og Demian Vitanza. Tekstene tar utgangspunkt i spørsmål om hva det vil si å være norsk i dag.

– Det er noe av det fine for meg med det norske. Følelsen av at det har vært så fritt å leve store deler av livet sitt her, skriver kronprinsessen om friheten hun opplevde i sin oppvekst i Kristiansand.