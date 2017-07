I dag fyller H.M Dronning Sonja 80 år. Den store dagen makeres av kongefamilien med avduking av en statue i slottsparken, og åpningen av «Dronning Sonja Kunststall» i de gamle stallbygningene i Dronningsparken.

80-ÅRSDAG: Her ankommer Kongefamilien slottsparken like før avdukingen av dronningens statue. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

I den anledning holdt Kronprins Haakon en tale til dronningen – og han startet det hele med å skryte av sin turglade mor.

– I vår familie er det en historie som gjentar seg gang på gang. La meg bruke meg som eksempel: Jeg kommer fram til en hytte, la oss si en DNT hytte, langt utenfor allfarvei og litt stolt over å ha gått så langt – og blir møtt av et trivelig vertskap som sier: Så hyggelig å se deg! Moren din var her for en måned siden. Eller: Moren din er her ofte og går i fjellet.

LOEN: Her er Dronning Sonja i vakre omgivelser på fjellet under åpningen av gondolbanen Loen Skylift. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– For hun har vært overalt. Uansett hvor noen av oss andre tar turen, har hun vært der før oss. Jeg tror ikke det er mange som kjenner den norske fjellheimen like godt som henne. Og i motsetning til meg vet hun alltid hvor hun har vært – og kan navnene på alle stedene, sa Kronprinsen til stor latter fra gjestene.

– Alt dette er vi i familien både stolt av og imponert over, og vi ser hvor godt det gjør henne. Hun simpelt elsker å være på tur!

En skulptur av dronningen

Videre formidlet han at dette var grunnen til at de valgte å portrettere «turdronningen» når det skulle lages en skulptur i anledning 80-årsdagen hennes.

AVDUKING AV STATUE: Dronning Sonjas barnebarn fikk æren av å avduke dronningens gave. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– En varm takk til Den Norske Turistforening for den flotte gaven. Og en varm takk til kunstneren Kirsten Kokkin, for et vakkert arbeid og for en skulptur av moren vår, barnas bestemor og en dronning som alle kan kjenne igjen.

TURDRONNINGEN: Dronning Sonja avbildet ved sin egen statue som hun fikk i 80-års gave av turistforeningen Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Oppfordret til aktivitet

Til slutt oppfordret han folket til å gjøre som hans mor - være i aktivitet og oppsøke den norske naturen.

– Jeg håper også den kan minne oss alle på hvor viktig det er å være i aktivitet og oppsøke den fantastiske naturen vår. Man trenger ikke gjøre som moren min, å oppsøke de høyeste fjellområdene, selv om det selvsagt er fint det og.

– Denne statuen vil inspirere til at vi kommer oss opp og ut, om det så bare er en søndagstur rundt Sognsvann eller en ettermiddagstur her i parken.



Kronprinsen fortalte at forskning har vist at de som er fysisk aktive får mer glede i livet.

–​ Hvis du vil være lykkelig så hjelper det å komme seg ut! Sa han før han avsluttet med en takk til alle sammen.