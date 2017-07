Slottsstallen blei i mange år brukt som lager. Men i fjor gjorde dei tilsette ved slottet stallen han om til festlokale, og overraska kongeparet med ein fest. Men nokre dagar seinare fekk dronninga ei ny overrasking:

– Ein dag gjekk eg, kongen og hoffsjefen ned for å sjå kva stallen kunne brukast til. Då vi kom inn, stod heile familien her. Og eg skjøna ingen ting, fortel ho i samband med at NRK får ei eksklusiv førvisning i kunsthallen.

– Så står heile leiinga der, og min mann held ein nydeleg tale. Han fortel at rommet skal bli kalla opp etter meg, og at eg skal få fylle det med det eg ønsker.

Dronninga og kunsten

Dronning Sonja har ei stor samling av samtidskunst. Ho har også samarbeidd og gått i lære hos leiande norske kunstnarar som Ørnulf Opdahl, Kjell Nupen og Magne Furuholmen. Men i vår har også debatten gått om hennar rolle i norsk kulturliv etter at ho stilte ut under Festspillene i Bergen i mai.

No opnar ho ein permanent visingsstad for kunst, som kjem til å konkurrere med andre galleri og kunstmuseum i hovudstaden. Dronninga seier det har vore eit dilemma for henne å bli ein aktør i kulturlivet i Oslo.

– Det er sjølvsagt eit vågalt grep å ta. Eg er ein amatør, men eg har hatt gode mentorar. Men eg har ingen formell utdanning, og det har ført til ein del kritikk.

Men dronninga fryktar ikkje reaksjonar når kunsthallen opnar.

– Eg trur dette kjem til å kome både oss og galleria til gode. Vi vil samarbeide med andre kunstmuseum, slik vi allereie samarbeider med Munchmuseet.

Dronning Maud

Det var dronning Maud utvikla stallen, då ho tok med seg tradisjonen for kongeleg hestehald frå England til Norge. Stallanlegget bak slottet er bygd etter same modell som stallane ved Buckingham Palace. På det meste var det 40 hestar her.

Stallen er freda, og innvendig har dei teke vare på inventaret slik det var. Både båsane og traua står framleis langs veggane i stallen. Men for å gjere kunsthallen tilgjengeleg for folk flest, har dei laga ny dør ut mot gata utanfor. Riksantikvaren godkjende endringa fordi det hadde vore ei dør der tidlegare.

Ny kunstarena

No skal dronning Sonja fylle slottsstallen med kunst og kultur. Men den førte tida er det to andre fødselsdagsgåver som skal fylle lokalet. Regjeringa har gjeve ein 11 meter høg kunstinstallasjon som heidrar dronning Maud. I installasjonen viser fire projektorar eitt bilde av dronning Maude. Måten dette blir gjort på, gir ein 3D-effekt.

Opningsutstillinga er verk frå 165 grafikarar, som er gjeve i gåve til dronninga. Det var fagorganisasjonen Norske Grafikere som hadde ideen. Og dronning Sonja er glad for å vise fram breidda i norsk grafikk på denne måten.

– Dette er ei fantastisk gåve. Alle desse bilda skal opp på veggen. Eg synest det er fenomenalt at vi har fått denne samlinga som viser breidda blant grafikarar i dag. Dette er eigentleg ei historisk hending.

