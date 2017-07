Slik feirer dronningen bursdagen

Tirsdag fyller dronning Sonja 80 år. Dagen skal feires med ulike arrangementer, som alle kan få med seg.

Blant annet skal det avdukes en gave fra Den Norske Turistforening i Slottsparken. Her vil Dronningen, Kong Harald, Kronprins Håkon, Kronprinsesse Mette Marit, prinsesse Märtha Louise og prinsesse Astrid Fru Ferner være til stede.

Dronning Sonjas KunstStall i Dronningparken skal også åpnes tirsdag.

Etterpå skal kongefamilien delta på en Piknik i Dronningparken for inviterte gjester. Dagen avsluttes med festaften på Bygdøy kongsgård.

I KUNSTSTALLEN: Her er Dronning Sonja i KunstStallen hun åpner i forbindelse med sin 80- årsdag i morgen. Foto: Sven Gjeruldsen / Det kongelige slott

Du kan bli med – følg sendingene våre

Vi dekker feiringen gjennom hele dagen. På NRK1 kan du se disse sendingene:

12.00: Avduking av statue i Slottsparken

12.30: Åpning av KunstStallen

19.00: Dagsrevyen med innslag fra festaften på Bygdøy kongsgård

20.00: Gåva frå Kongen – ein dokumentar om KunstStallen

Vi sender alt direkte på nettet her. Det ligger også ute flere tidligere program om kongeparet i NRKs nettspiller:

KRONINGSJUBILEUM: En serie på sju programmer fra 2016 fortalte om livet som konge og dronning i Norge gjennom 25 år. Foto: NRK

Har vært seg selv hele tiden

I dag har mange sendt sine gratulasjoner til dronning Sonja, blant annet flere norske «dronninger».

PÅ SLOTTET: Wibecke Lie har hatt ansvar for kongedekningen i NTB siden 1986. Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Wibecke Lie er pensjonert journalist i NTB, med ansvar for kongedekningen. Hun forteller at dronning Sonja er folkekjær.

LOEN: Dronning Sonja åpnet i mai en gondolbane på Loen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er ingen som har gjort mer for folkets oppfatning av monarkiet enn henne. Det er ingen utenlandske monarker som har møtt vanlige folk på samme måte som henne.

Lie mener at dronningen har vært seg selv, samtidig som hun har fulgt med på samfunnet rundt seg og modernisert kongehuset.

– Hun har hele tiden vært seg selv, hun har ikke endret seg. Det er veldig viktig, du kan ikke late som du er noen andre.

Lie legger også vekt på dronning Sonjas kunstinteresse.

– Kunsten har betydd utrolig mye både for henne selv og for kunsten generelt. Hun har fått lov til å gjøre sine ting med støtte fra kongen.

Feirer sammen

Både kong Harald og dronning Sonja fyller 80 år i år. De har feiret sammen ved ulike tilstelninger. Blant annet gikk startskuddet for feiringen med en storstilt fest over to dager tidligere i mai. Da møtte flere tusen opp foran slottet.

Kongeparet har også vært på jubileumsreise i Norge i forbindelse med 80-årsfeiringen.

GALLAMIDDAG: På en gallamiddag på Slottet i anledning kongeparets 80-årsfeiring i mai holdt Dronning Margrethe av Danmark tale for kongeparet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

