Norske «dronninger» gratulerer dronning Sonja

Se gratulasjonene fra «dronningene» til dronning Sonja over.

Astrid S, Marit Bjørgen, Kristin Skogen Lund, Jenny Jensen, Birgit Skarstein og Unni Lindell har sendt sine hilsener til dronning Sonja via NRK.

– Jeg ser veldig opp til deg, og setter stor pris på deg, sier Astrid S som synes dronningen er en fantastisk ambassadør for Norge.

Skidronningen Marit Bjørgen har møtt dronningen ved flere anledninger i forbindelse med skirenn, blant annet etter seieren på tremila i Holmenkollen i 2015.

– Min opplevelse er at vi har en dronning som bryr seg om mennesket, sier Bjørgen.

– Dronningen er flink til å formidle det fineste vi har

Norske TV-seere ble kjent med roer-dronningen Birgit Skarstein da hun sammen med andre deltakere tok seg opp til snøhetta i andre seson av Lars Monsens «Ingen grenser».

I 2009 ble hun lam fra livet og ned etter en epiduralbedøvelse som skadet ryggmargen.

Hun satset aktivt på roing fra 2012 og er en del av et felles landslag med både utøvere med og uten funksjonsnedsettelse.

Hun sier at dronningen er utrolig flink til å «fomidle noe av det fineste vi har».

– Som er den fantastiske naturen vår. Du er en ordentlig fjellgeit og fjelldronning, og det er så bra, sier Skarstein.

Kongeparet 80 år

Under de felles jubileumsmarkeringene i mai gjorde både kongen og dronningen stort nummer av at det å fylle 80 år var «ganske uvirkelig».

Tirsdag, på selve fødselsdagen er dagen spekket med program. Dronningen vil nok bruke mye tid på å åpne gaven fra Kongen, som er et galleri – nemlig Dronning Sonjas KunstStall.

Utstillingen som åpnes tirsdag, har to hovedelementer: norsk grafikk og Dronning Mauds fotografier. Over 160 norske kunstnere har i anledning 80-årsdagen donert et grafisk verk hver.

Dronningen er også viden kjent for sitt store engasjement for friluftsliv og turgåing og skal avduke en gave fra DNT.

I tillegg vil det være en piknik i Dronningparken for inviterte gjester. Samme kveld blir det felles feiring av kongeparet med familie og venner på Bygdøy kongsgård.