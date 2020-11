Krisemøte over alt etter at kultur-Oslo stenger

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette er veldig overraskande og trist, og får konsekvensar for veldig mange, seier programdirektør Christin Berg i Nordisk Film Kino.

I dag kom nyhenda om at Oslo mellom anna stenger kinoar og teater.

Berg meiner kinoane er ein trygg stad å vera.

– Me har ingen smitte. Når det er sagt, er me med på denne dugnaden. Men det er trist og synd. Kino hjelper folk ut i kvardagen, kultur er viktig for mental helse.

Ho peikar også å fleire filmar som skulle hatt premiere no i helga, men som no blir avlyste.

NRK har hatt kontakt med fleire store kulturaktørar som no har krisemøte.

– Sektoren til Raja blør

– Med desse strenge tiltaka, som me stiller oss bak, kjem kultur- og utelivet til å kollapsa om det ikkje kjem nokre hjelpetiltak. I realiteten er dei i den same situasjonen som i mars, men forskjellen no er at dei ikkje har dei same økonomiske tiltaka som då. Det betyr over og ut for dei, seier Stortingsrepresentant Freddy Øvstegård i kulturkomiteen.

Han etterlyser sterk kriseleiing frå kulturministeren.

–Sektoren han er ansvarleg for blør og treng rask handling.

Også Den Norske Opera fortel at dei stenger operaen i dag. Administrerande direktør Geir Bergkastet er fornøgd med at regjeringa no kjem med ein klar beskjed.

– Det er vanskeleg for ein institusjon som operaen å fortsetja som før når regjeringa oppfordrar publikum til å vera heime, seier han.

Kan behalda stimuleringspengar

– Dette er dramatisk og krevjande for kulturbransjen, seier kulturminister Abid Q. Raja.

Regjeringa har tidlegare kome ut med pengesum for stimuleringsordning for å hjelpa kulturbransjen til aktivitet igjen.

– Me skal sørga for at både stimuleringsordninga og kompensasjonsordninga varetar dei behova som no oppstår i kultursektoren, seier kulturminister Abid Q. Raja.

Han fortel at arrangørar ikkje treng å betala tilbake stimuleringspengane som gjeld uunngåelege økonomiske forpliktingar.

– Sjølv om både regjeringa og Stortinget har ønska å dreia støtta til sektoren frå kompensasjon til stimulering, har me framleis med oss kompensasjonsordningane både for arrangørane og for underleverandørane. No har Kulturrådet akkurat fått klarsignal til å betala ut 1.4 milliardar kroner i kompensasjon for arrangement som skulle ha vore, seier Raja.

Han fortel også at dei no skal sjå nærare på om stimulerings- og kompensasjonsordninga for filmbransjen må justerast.

– Når kinoane no stenger ned i dei to største byane i Noreg, er det klart at det er dramatisk for filmbransjen, seier han.