Kjøpte Banksy for seks millioner – skal male over

– Banksys kunst skulle aldri skulle vært kjøpt og solgt, konstaterer English overfor Sky News etter å ha kjøpt verket «Slave Labour» for drøye seks millioner kroner.

Han sier han er lei av at gatekunst plukkes ned og selges til høystbydende på auksjon.

«Slave Labour» (som betyr slavearbeid på norsk) ble opprinnelig oppført på en gatevegg i London i 2012, men ble omhyggelig tatt ned og solgt på en kunstauksjon i Miami i 2013.

Til store protester fra lokalbefolkningen som mente kunsten hørte hjemme på veggen i gata.

PROTESTER: Bring Back Our Banksy fra 2013. Foto: Justin Tallis / AFP

– At dette skjer er er smell for gatekunsten. Jeg skal hvitvaske det (male et tyng hvitt lag over. red.anm.), og jeg gjør det for min gode venn Banksy, sier English som forteller at han har jobbet med Banksy i Palestina.

English varsler samtidig at han skal kjøpe all gatekunst han klarer, og at alt skal hvitvaskes.

– Vi er lei av at folk stjeler fra gata og selger på auksjon.

Motivet er et barn på kne som syr britiske flagg. Kunsten ble oppført på veggen til en lavprisbutikk i Nord-London i 2012. Foto: Barbara Davidson / AFP

Men multikunstneren håper å få igjen noe for investeringen / stuntet:

– Etter å ha malt over skal jeg selge det. Jeg er kanskje gal, men jeg er ikke dum.

Verket «Slave Labour» (som betyr slavearbeid på norsk) ble solgt for drøye seks millioner kroner auksjonshuset Julian's i Los Angeles. Foto: Barbara Davidson / AFP

Det er ikke mer enn en drøy måned siden Banksys «Girl with a Balloon» gikk for svimlende 10 millioner kroner under en auksjon hos Sotheby's.

Du husker hva som skjedde: Det berømte Banksy-bildet ble på mystisk vis ødelagt i en makuleringsmaskin som var bygget inn i rammen.

En kunstverk ble ødelagt i det det var solgt på auksjon på Sotheby’s i London. Foto: Pierre Koukjian. Du trenger javascript for å se video. En kunstverk ble ødelagt i det det var solgt på auksjon på Sotheby’s i London. Foto: Pierre Koukjian.