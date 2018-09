Verdensstjerner vil boikotte Eurovision i Israel

Musiker Roger Waters, filmregissør Mike Leigh og Eurovision-vinner Charlie McGettigan er noen av de over 100 kunstnerne fra hele verden som mener Eurovision 2019 bør boikottes. Det melder britiske The Guardian.

De har alle signert et brev, som blant annet lyder:

«Eurovision 2019 bør boikottes hvis det blir arrangert av Israel, mens landet fortsetter sine alvorlige menneskelighetsbrudd mot det palestinske folket».

De skriver videre at EBU bør flytte arrangementet til et annet land med en bedre historikk når det gjelder menneskerettigheter.

FEIRET: Her feirer israelerne fjorårets triumf på gaten i Tel Aviv. Det er ikke på nåværende tidspunkt bestemt om finalen skal avholdes i Tel Aviv eller Jerusalem, det er opp til EBU. Foto: Stringer / Reuters

Mener regimet skamløst utnytter Eurovision

Kirsti Aarseth, som leder den norske delen av aksjonen, og er nestleder i AKULBI (Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel), mener det er viktig å støtte opp om det som var en palestinsk oppfordring.

– Dette handler om det palestinerne selv opplever, både kunstnere og journalister, at det israelske regimet skamløst utnytter kultur og sportsbegivenheter til å hvitvaske regimet. Det gjelder også for Eurovision. De forsøker å vise Israels vakrere ansikt, og ta oppmerksomheten bort fra forbrytelsene mot palestinerne.

– Men Eurovision har vel som formål å være en arena fri for politikk?

– Ja, men den er ikke det. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at vinnerartisten Netta er deres beste ambassadør. Hun sa da hun vant «ses neste år i Jerusalem», det er veldig symboltungt. Dette handler om at vi mener at Israel er en rasistisk apartheidstat, noe også FN har dokumentert, sier Aarseth.

AMBIVALENT: Bugge Wesseltoft nølte litt før han ble med på artistoppropet som tar til orde for Eurovision-boikott, men mener en internasjonal boikott kan utgjøre en viktig forskjell for palestinerne. Foto: Henning Gulli / NRK

– Boikott kunne hjulpet på situasjonen

En av de norske musikerne som er med på listen, Bugge Wesseltoft, var litt ambivalent til å bli med på en sånn liste. Men han mener det er en svært viktig sak.

– Grunnen til at jeg mener dette er både riktig og viktig, er Israels behandling av sine palestinske medborgere, særlig på Gazastripen. Jeg tror en stor internasjonal boikott kunne hjulpet på situasjonen.

Han er ikke overrasket over at så mange kunstnere ønsker å fronte en slik sak.

– Kunstnere er vel ofte empatiske mennesker, og borgere som er opptatt av andre menneskers situasjon. Det er fint at mange engasjerer seg.

Blant de andre norske kunstnerne på listen er Mari Boine, Moddi, Lars Klevstrand og Marte Valle (som tidligere har deltatt i Melodi Grand Prix).

EUROVISION-SJEFEN: Jon Ola Sand påpeker at Eurovision Song Contest er et upolitisk underholdningsshow. Han vil ikke kommentere at en tidligere Eurovision-vinner og andre fremtredende kulturprofiler krever boikott av neste års konkurranse i Israel. Foto: Hege Bakken Riise / NRK

Står mellom Tel Aviv og Jerusalem

Lenge var det uklart om ESC-finalen neste år vil bli avholdt i Israel, på grunn av uroligheter i landet. Få dager etter finalen ble 62 palestinerne drept under en demonstrasjon på Gazastripen.

Ifølge Eurovision-nettstedet Esctoday står det imidlertid nå mellom Tel Aviv og Jerusalem som arrangørby.

Jon Ola Sand, sjefen for Eurovision Song Contest, skriver til NRK at de vil bestemme seg for arrangørby så snart alle detaljer er på plass. Han henviser også til EBUs tidligere uttalelse i saken:

«Eurovision Song Contest er et ikke-politisk underholdningsprogram som er laget for å bringe publikum og land sammen. Det har ikke vært noen diskusjoner med noen av EBUs medlemmer om en boikott av neste års konkurranse. Alle medlemmene av EBU kan delta i konkurransen, og kan melde seg på til neste års konkurranse innen oktober».