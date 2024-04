Det er viktig å fjerne den så raskt som mogleg for å redusere risikoen for at den overfører sjukdomsframkallande mikroorganismar. Her er råda til FHI:

Bruk ein pinsett eller ein flåttfjernar for å fjerne flåtten.

Ta tak heilt inne ved huda og dra flåtten rett ut. Vaksne flått som sit godt fast kan med fordel bli vridd litt samstundes som dei trekkast ut.

For overføring av smitte har det har liten betydning om delar av flåtten sine biteredskapar blir sittande igjen i huda. For å hindre sekundær infeksjon på bitstaden kan du legge på litt desinfiserande sårsalve.