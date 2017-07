Justin Bieber avlyser turneen: – Jeg vil slappe av og kjøre motorsykkel

Nyheten ble bekreftet på Justin Biebers hjemmeside og Facebook-profil i går.

– På grunn av uforutsette omstendigheter kommer Justin Bieber til å avlyse resten av sin Purpose World Tour. Justin elsker fansen sin, og hater og skuffe dem, står det på popstjernen Facebook-profil.

Bieber har gjennomført over 150 konserter siden turnestart i 2015, med et gjennomsnitt på 40.000 billettsalg til hver konsert.

Ønsker å slappe av

I en videosnutt publisert av TMZ sier artisten at han vil bruke tiden fremover på å slappe av og kjøre motorsykkel.

– Alt er fint, jeg har vært på turne i to år. Jeg gleder meg til å slappe av og kjøre motorsykkel.

– Har du noe å si til fansen?

– Jeg elsker dere, og syns dere er fantastiske. Beklager for at jeg skuffet dere, det var ikke meningen, sier han videre.

Konsertavlysningen innebærer at 14 konserter, som skulle ha vært i Asia og Nord-Amerika over de neste tre månedene, avlyses.

Skuffet fans

Etter at Bieber informerte om avlysningen har det strømmet inn både kritikk og støttemeldinger til artisten. Noen kommenterer at de har forståelse for at popstjernen er sliten, mens andre sier de er skuffet over at han avlyser.

– Dette er absurd! Først tar du vekk min «Meet and Greet», og nå avlyser du konserten? Hva feiler det deg. Du må ikke forplikte deg til noe hvis du ikke klarer å fullføre, skriver en under kommentarfeltet på Facebook.

– Uansett hva grunnen er, respekterer jeg valget hans. Ingen kan forestille seg hva Justin går gjennom akkurat nå. Prøv å sette dere i hans sko, skriver en annen.