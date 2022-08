Justin Bieber holder tidenes største konsert i Trondheim, for 40.000 publikummere.

Justin Bieber er hovedattraksjonen under minifestivalen Trondheim Sommertid søndag, hvor også artister som Gabrielle og Mimi Webb skal opptre.

Omtrent klokken 21.20 entret Bieber scenen.

Dette er første gang Trondheim Sommertid arrangeres, og det er også første gang tidligere Leangen travbane brukes som konsertarena i trønderhovedstaden. Med en kapasitet på over 40.000 publikummere, blir dette det største konsertarrangementet i Trondheim noensinne.

(Fra venstre) Søstrene Luma Kristiansen og Thais Kristiansen kom seg helt fremst ved scenen mange timer før Justin Bieber opptrer klokken 21.15. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Klokken 15 åpnet festivalområdet for folk og fans. Der var søsknene Thais og Luma Kristiansen kjappe, fordi de kom seg helt fremst ved scenen.

– Jeg elsker han med hele mitt hjerte, alle sangene hans, alt han gjør. Jeg gleder meg veldig til konsert, sier Thais.

De hadde ventet lenge for å komme fremst.

– Det er veldig verdt det, sier Luma.

Sov to netter i telt

Venninnene Ane Dorthea Lundberg Nordlie, Sandra Aakerøien og Andrea Hermannsen fra Ås kom til Trondheim natt til fredag, og siden da har de sovet i telt utenfor inngangen til konsertområdet.

– Det var jo meldt regn og dårlig vær, så vi kunne ikke bare ligge på bakken. Vi vil jo stå fremst, forklarer de.

– Vi gjør det beste utav det. Det er en unik opplevelse å sitte her med vennene sine i to dager.

Ane Dorthea Lundberg Nordlie, Sandra Aakerøien og Andrea Hermannsen kom allerede natt til lørdag for å sikre seg plass langt fram på konserten. Foto: Morten Andersen / NRK

Venninnene satt klare da billettene ble sluppet i november. Nå gleder de seg stort til å se artisten som de har vært fan av siden starten.

– Vi har venta lenge nå. Jeg gleder meg til å se Justin synge og gjøre det han elsker, sier Aakerøien.

De har også fulgt med på konsertene fra Sverige og Danmark, hvor Bieber fikk rimelig dårlig kritikk fra anmelderne.

– Vi snakka om det i sted, at anmeldere sjeldent gir Justin god kritikk. Vi er forberedt på en god konsert uansett hva andre sier, sier de.

– Og Norge pleier å være spesielt for Justin Bieber.

Regnet gjorde at venninnene måtte ty til telt heller enn å sove under åpen himmel Foto: Morten Andersen / NRK

Lenge usikkert

– Det blir en helt vanvittig opplevelse, og en konsert for historiebøkene, sier Bård Flikke.

Han er konsertarrangør i Livesentralen, som samarbeider med All Things Live Norway om begivenheten.

Konserten i Trondheim er den eneste Bieber holder i Norge i forbindelse med sin Justice World Tour, men det var en stund usikkert om han i det hele tatt kom til å komme hit.

I juni meldte han nemlig at han måtte ta pause fra turneen som følge av at han hadde fått et syndrom som lammet deler av ansiktet.

I slutten av juli ble det imidlertid bekreftet at Bieber var klar for scenen igjen – til stor glede for de altså over 40.000 som kommer fra nær og fjern for å se den kanadiske popstjerna.

I 2017 holdt Bieber konsert på Forus Travbane i Stavanger. Nå er han klar for sin første konsert i Trondheim. Foto: Kim Erlandsen / NRK P3

– Spenning og nervøsitet knyttet til konserten

Kristian Digre, som også er konsertarrangør i Livesentralen, forteller at de har rigget i et par uker for å sikre at folk får en god konsertopplevelse.

En svær scenerigg er spesialbestilt fra Nederland, det er satt opp en romslig mathall og 200 meter med bar, og ikke minst er 500 toaletter på plass.

– Vi vektlegger en god publikumsopplevelse. Jeg håper vi har tatt godt i, sånn at folk skal slippe å stå i kø for å komme seg på for eksempel toalettet, sier Digre.

Arrangørene har også samarbeid med naboer, sikkerhetspersonell, politi og nødetater for å sørge for at ting går trygt og knirkefritt for seg. Veiene rundt arenaen vil være stengt i forbindelse med arrangementet, og publikum oppfordres til enten å gå, sykle eller ta shuttlebussene som er satt opp fra sentrum.

Bård Flikke (t.v.) og Kristian Digre i Livesentralen er stolte over å kunne presentere verdensstjerna Justin Bieber for publikummet i Trondheim. Foto: Morten Andersen / NRK

Samlet seg utenfor hotellet

Lørdag samlet en gjeng med fans seg utenfor Britannia Hotel i Trondheim, som skal være stedet Bieber skal bo når han er i Trondheim.

Rikke Løvik og Renate er noen av de NRK fikk snakke med foran Britannia lørdag.

– Vi håper jo å se Justin. Et lite vink eller kanskje at han kommer bort. Å se han nærme, liksom, sier Rikke.

Tanken på at de kunne være omtrent 20 meter fra Bieber, gir Rikke gåsehud. De så blant annet flere vakter og folk fra Biebers mannskap.

Renate stilte seg ved dørene til Britannia rundt klokken syv på morgenen på lørdag.

– Vi har stått her i snart syv timer, så vi regner med å se han snart, sier Renate.

Søndag var det også flere folk å se foran hotellet.

Rikke Løvik (i grått) og Renate sto lenge utenfor Britannia Hotel i Trondheim i håp om å få et glimt av popstjernen Justin Bieber på lørdag. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Spenning

Selv om Flikke og Digre i Livesentralen har arrangert flere stadionkonserter tidligere, med navn som Aha, Iron Maiden og Ozzy Osbourne, så innrømmer de at de er spente på hvordan det vil fungere på denne nye og enda større arenaen.

– Det er mye spenning og nervøsitet knyttet til denne konserten. Men det må til for å få oppleve gleden av å se responsen til publikum. Når man åpner porten og ser folk strømme inn med forventningsfulle ansikt, og ikke minst forløsningen mellom artist og publikum, sier Flikke.