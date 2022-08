Søndag er det duket for konsert i Trondheim. Justin Bieber er hovedattraksjonen under minifestivalen Trondheim Sommertid, hvor også artister som Gabrielle og Mimi Webb skal opptre.

Over 40.000 billetter er solgt til konserten på Leangen travbane i Trondheim, men på ulike Facebook-sider og salgsappen Tise ligger det over tusen billetter til salgs. Årsaken er at det er dyrt for mange å reise til og bo i Trondheim i helga.

Flere sliter nå med å selge billettene sine til prisen de selv ga for dem.

Ville hjelpe familier

Liv-Bente Ellingsen fra Herøy i Nordland så hvor mange som solgte billettene sine til søndagens Justin Bieber-konsert.

Da fant hun ut at hun ville hjelpe familier som sliter økonomisk, slik at de kunne få gleden av å ta med barna sine på konsert.

– Jeg er hjemmeværende nå og jeg tenkte hvorfor ikke prøve. Kanskje jeg ender opp med fem billetter, og det er fint for da kan jeg hjelpe én familie i hvert fall, sier Ellingsen.

DUGNAD: Liv-Bente Ellingsen så billetter til Bieber-konserten gå til gi-bort-pris. Da starta hun dugnad. Foto: Privat

Hun har selv tenkt mye på de som sliter på grunn av økte matpriser, dyrere drivstoff, strømprisen eller høyere renter.

– Jeg hører om unger som blir mobba på skolen fordi de ikke kan legge ut feriebilder på sosiale medier. Jeg har selv et barnebarn som både har vært på sydenferie i år og skal på konsert på søndag. Jeg tenker på hvor heldig hun er, mens andre ikke får gjort noen ting. Mange sliter veldig nå, sier Ellingsen.

La ut innlegg på Facebook

For noen dager siden begynte hun å sende meldinger til folk som la ut billetter til salgs. Så bestemte Ellingsen seg for å legge ut et innlegg på Facebook. Da fikk hun mange fine reaksjoner fra folk som ville gi bort billettene de ikke fikk brukt selv.

– Det rører meg veldig, sier hun.

Foto: Skjermbilde

Mange timers jobb

Lørdag kveld har hun samlet inn rundt 30 billetter som fordeles ut på folk hun har fått kontakt med.

– Jeg fikk melding fra en familie med tre barn som hadde veldig lyst til å på konsert. De hadde ikke råd til noen ferie i år, og foreldrene har vært syke i sommer. De får billetter nå, og kan dra på konsert. Det er sånne familier jeg forsøker å fange opp, sier Ellingsen.

Billettene deles ut gratis til de som trenger det. Reaksjonene fra de som får billetter gjør arbeidstimene verdt det, sier hun. Det har nemlig gått med en del timers jobb, pluss noen tusen kroner fra egen lomme.

– Det er vel anvendt, og jeg angrer ikke på noe av det. Jeg blir så rørt for hver billett jeg får tilsendt. Og jeg er glad for hver person jeg kan hjelpe.