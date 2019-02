Jussie Smollett sikta for falsk forklaring

29. januar skal skodespelaren Jussie Smollett ifølgje han sjølv ha blitt angripen av to maskerte menn, som slo og ropte rasistiske og homofobe kommentarar til han.

Men no meiner politiet i Chicago at overfallet var sett i scene av Smollett sjølv. To personar som blei avhøyrt i saka i førre veke, har vedgått at dei var med på angrepet, men dei fortalde at det var Smollett som hadde betalt dei for å utføre det.

Pressetalsmann for politiet i Chicago, Anthony Guglielmi, melde på Twitter at Smollett no var sikta, og at dei ville advokatane hans for å få til ein avtale om arrestasjon.

I delstaten Illinois kan slike lovbrot straffast med fengsel i eitt til tre år.

Kjøpte utstyr

Etter meldinga gjekk politiet ut med ei etterlysing etter to personar som blei sett i området rundt leilegheita til Smollett i tidsrommet angrepet skal ha skjedd. Onsdag førre veke blei to brør avhøyrt i saka. I leilegheita der dei budde fann politiet fleire ting som kunne indikere at dei to var innblanda.

Politiet i Chicago etterlyste to personar som skulle ha vore i området då det påståtte angrepet skal ha skjedd. Dei to viser seg å vere brørne som no seier dei fekk betalt av Jussie Smollett for å angripe han. Foto: HANDOUT / Reuters

Den eine av brørne har hatt statistroller i TV-serien «Empire», der Smollett spelar ei av dei leiande rollene. Den andre skal ha vore personleg trenar for skodespelaren. I avhøyr skal dei ha forklart at Smollett betalte dei for å gjennomføre angrepet, seier politikjelder til CNN,

Politiet har også fått ein overvakingsvideo frå ein butikk som skal vise dei to brørne som kjøper skimasker, solbriller og andre ting dagen før det påståtte angrepet.

Brørne har vedgått handlinga, men har ikkje bede om immunitet eller ein avtale for å fortelje kva dei har vore med på, seier advokaten deira, Gloria Schmidt, til CNN.

– Du treng ikkje immunitet når du fortel sanninga.

Kan miste jobben

Jussie Smollett nektar for at han har vore med å arrangere eit angrep på seg sjølv. Kort tid etter at politiet gjekk ut med opplysningane om at Jussie Smollett var sikta, var advokatane hans ute og avviste skuldingane.

– Som alle andre borgarar er herr Smollett uskuldig til det motsette er bevist. Det gjeld særleg i ei etterforsking som denne, der både sanne og usanne opplysningar har blitt leke fleire gongar, seier advoktatane til Smollett, Todd Pugh og Victor Henderson til Deadline.

Advokatane seier dei vil gjere ei grunding undersøking av saka, og legg opp til eit pågåande forsvar.

«Empire» er ein av dei mest populære TV-seriane i USA. I 2015 fekk dei blant anna prisen for beste nykommar under Teen Choice Awards. Skodespelarane Jussie Smollett (t.v.) og Bryshere Y. Gray tok i mot prisen på vegner av produksjonen. Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

Smollett er for tida aktuell i serien «Empire», der han har ei leiande rolle. Serien blir produsert av Fox, som har støtta skodespelaren gjennom heile denne saka, skriv nettstaden.

Samtidig blir det ifølgje Variety diskutert om Smollett skal fjernast frå serien. Produsentane ønsker ikkje å kommentere dette.

Smollett skal etter planen møte i fengslingsmøte torsdag ettermiddag. Samtidig skal han også spele inn nye scener i «Empire». Ifølgje produksjonen er det ikkje gjort endringar i innspelingsplanane etter at siktinga blei kjent.