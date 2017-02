Muhammad Bekjanov ble fengslet i 1999 og har sonet en av verdens lengste fengselsstraffer som journalist. I dag, nesten 18 år senere, er 62-åringen en fri mann.

Ifølge Amnesty skulle Bekjanov egentlig vært løslatt i 2012, men kort tid før løslatelsesdatoen ble han dømt til ytterligere fire år og åtte måneder for å ha brutt fengselsreglene.

Det er Bekjanovs familie som forteller om løslatelsen. Den er foreløpig ikke bekreftet av usbekistanske myndigheter.

Usbekistan Ekspandér faktaboks Har 30 millioner innbyggere. Flertallet av befolkningen er sunnimuslimer. President Islam Karimov hadde hatt makten i over 20 år da han døde i september i fjor. Det finnes ingen registrerte opposisjonspartier i landet. Den tidligere sovjetrepublikken er kjent som et av verdens mest undertrykkende regimer. Ifølge Amnesty er nesten 6000 mennesker fengslet fordi de er medlemmer er mistenkte medlemmer av forbudte islamske grupper eller opposisjonspartier. Opposisjonspartiet Erk ble stiftet i april 1990. Det ble offisielt registrert som Usbekistans første opposisjonsparti i september 1991. Partiet hadde på et tidspunkt 54.000 medlemmer. Det har vært forbudt siden 1993. Partiets leder, Muhammad Salih, har levd i eksil siden 1993.

Jobbet som redaktør

Journalisten Bekjanov jobbet i flere år som redaktør for avisen til det forbudte opposisjonspartiet Erk i Usbekistan. Men redaktørjobben gjorde også at Bekjanov ble utsatt for forfølgelse, trakassering og trusler fra usbekistanske myndigheter. I 1993 forlot Bekjanov hjemlandet.

Seks år senere, i 1999, smalt det i Usbekistans hovedstad Tasjkent. Seks bomber drepte 13 og skadet over 100 mennesker.

I kjølvannet av bombene startet usbekistanske myndigheter en offensiv der flere hundre påståtte konspiratører ble arrestert. Bekjanov befant seg på det tidspunktet i Ukraina, hvor han ble arrestert og tvangsreturnert til hjemlandet Usbekistan.

Under rettssaken i august 1999 hevdet Bekjanov at han under tiden i varetekt ble utsatt for tortur i forsøk på å presse frem en tilståelse.

Støtte fra hele verden

Historien om Bekjanov har engasjert verden over. I tillegg til organisasjoner som Amnesty og Human Rights Watch, har også amerikanske Pen jobbet for løslatelse av Bekjanov.

Ifølge BBC har Bekjanovs helse blitt svært dårlig under fengselstiden. Datteren hans, Aygul Bekjanova, fortalte til BBC at moren hennes fant faren i elendig forfatning da hun fikk besøkt ham i 2012. På det tidspunktet led Bekjanov av tuberkulose og manglet de fleste av tennene.

Løslatelsen av kommer i kjølvannet av at landets mangeårige diktator Islam Karimov døde i september i fjor.

I januar ble det kjent at myndighetene i landet har gitt amnesti til nærmere 40.000 straffedømte og varetektsfengslede.