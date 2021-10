Jorun Stiansen er ute av Stjernekamp

Det var Jorun Stiansen som hadde fått færrest stemmer fra publikum, og dermed den som må forlate Stjernekamp denne uka. Alexandra Rotan, Bjørn Tomren og Carina Dahl er videre til semifinalen.

– Takk til alle som har stemt på meg, og gitt meg sanggleden tilbake, sa Stiansen.

For Stiansen har det vært fantastisk å være med på Stjernekamp. Livet blir delt opp i før og etter Stjernekamp.

– Jeg føler jeg vant Stjernekamp etter første program, da vant jeg over min egen frykt. Jeg har fått selvtilliten tilbake og troa på meg selv.

Stiansen er takknemlig for at hun kom så langt, og det gjør heller ingenting for artisten å reise hjem nå.

– Jeg har kost meg så mye denne uka, og er veldig fornøyd.

For Stiansen er kvelden enda ung, og hun har store planer fremover.

– Nå skal drikke champagne og spise pizza med venner. Jeg har ikke tatt klesvasken på en stund, så det må jeg også gjøre. I tillegg har jeg en manager som har blokka full, men jeg tar en dag om gangen.

KONKURRANSE: Det var hard kamp om å komme videre til semifinalen i Stjernekamp Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Joik og duett

I kveldens program fikk deltakerne bryne seg på sjangrene joik og duett. Til duettene hadde de fått med tidligere deltakere fra Stjernekamps tidligere sesonger, Kim Rysstad, Adrian Jørgensen, Adam Douglas og Ole Børud.

Den samiske kunstneren og artisten Emil Kárlsen fra Storfjord har vært mentor for artistene i joik. I tillegg var også den samiske artisten Agnete Saba med som gjestedommer. Hun kom også på andreplass i Stjernekamp i 2013. Som alltid er Mona B. Riise med som fast dommer.

– Joik er en helt egen type sangteknikk, og jeg tror artistene gjerne vil vise hvor flott joik er, sa Riise.

– Joik og duett-kvelden bidro til et enda tydeligere skille i kvalitetsnivået på de fire deltakerne som stod igjen. Bjørn og Alexandra var milevis foran Jorun og Carina, og det sier sitt, sa NRKs anmelder Espen Borge etter kveldens Stjernekamp.

Jorun Stiansen Du trenger javascript for å se video.

Det var Jorun Stiansen som fikk åpne showet. Sang joiken «Jearrat Biekkas» av Ulla Pirttijärvi. Vennesla-dialekten hadde vært et godt hjelpemiddel for å lære å synge joik.

– Jeg satt med frysninger hele veien, jeg fikk bli med opp i nordlyset, sa Saba etter joiken.

På duetten hadde Jorun Stiansen fått med seg Kim Rysstad til å synge «Jackson», av Johnny Cash og June Carter. Jorunn hadde blitt stor fan av Rysstad da han var med på Stjernekamp i 2019.

– Dette var supergøy, du er en energibombe, sa Saba.

Carina Dahl & Adrian Jørgensen: «Treng dæ no (Need You Now)» Du trenger javascript for å se video.

«Viviann» av Sofia Jannok var den utvalgte joiken Carina Dahl hadde tatt for seg. Dahl hadde aldri vært borte i joik før, og gikk inn i fremføringa med en stor ærefrykt.

– For et fyrverkeri, sa Saba etter Carina hadde sunget siste note i joiken.

Carina Dahl har med seg sin gode venn Adrian Jørgensen på scenen for å fremføre en trøndersk versjon av «Need you now», «Træng dæ no», av Lady A.

– Disse stemmene er som smør på brød, det er helt perfekt og så nydelig sammen, sa Riise etter duetten.

Alexandra Rotan Du trenger javascript for å se video.

Alexandra Rotan framførte naturjoiken «In Ge Mun Diede» av Bárut & Inga Juuso. Selv om Rotan er med i musikkgruppa Keiino sammen med joikeren Fred Buljo, har hun aldri joiket tidligere.

– Dette var veldig bra, du fant virkelig joikestemmen din, Kárlsen.

I duetten kom tidligere vinner Adam Douglas tilbake og sang «It's all coming back to me now», av Céline Dion, sammen med Rotan.

– Kanskje Keiino-gutta skjelver litt i beina, nå som jeg har fått meg en ny duettpartner, sa Rotan før opptreden.

Bjørn Tomren & Ole Børud: «(There'll Be) Peace In The Valley (For Me)» Du trenger javascript for å se video.

Den eldste joiken fra 1978, «Sámi eatnan duoddariid» av Nils-Aslak Valkeapää har fått nytt liv fra Bjørn Tomren. Denne joiken er også oppe til vurdering for å bli samisk nasjonaljoik, ifølge Kárlsen.

– Dette var veldig bra, og jeg ser at joikearmen allerede er på plass og det er et pluss, sa Saba.

Det ble en kombinasjon av mørk og lys stemme da kveldens opptredener ble avsluttet med Tomren og Ole Børud sin versjon av låten « (There'll Be) Peace In The Valley (For Me)», av Elvis Presley.

– Utrolig sofistikert. Jeg får lyst til å sette på dette på en sen kveld med et glass rødvin og en god middag, sa Kárlsen.