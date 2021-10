Følg kveldens krevende dobbeltøvelse i Stjernekamp nå!

Så er vi her igjen. Nok en lørdagskveld med Stjernekamp står foran oss, og for en kveld det skal bli!

I kveld skal nemlig de fire deltakerne forsøke seg på en av mange samiske nasjonalskatter: Joiken. Jeg er antakelig ikke den beste til å bedømme teknisk kvalitet på joik, så man får vel la hjertet ta kontrollen over tastaturet i kveld. Klarer deltakerne å vise joiken respekten den fortjener, samtidig som de mestrer å bevege med formidlingen sin, er det nok for meg.

Det blir imidlertid ikke bare joik. De gjenværende artistene har også invitert hver sin partner fra tidligere Stjernekamp-sesonger til duett. Her gjelder det å vise god dynamikk, samspill og harmoni – slett ingen enkel bragd.

Spennende blir det uansett, så finn fram den samiske ordboka og få den fordømte P-Maxen i glasset, nå er det tid for joik og duett i Stjernekamp!

JOIK

1. Jorun Stiansen: «Jearrat Biekkas»

Artist: Ulla Pirttijärvi (2008)

Av: Nils-Aslak Valkeapää, Ulla Pirttijärvi

Jorun Stiansen Du trenger javascript for å se video.

Ja, det er tydelig at Stiansen har stor respekt for sjangeren, i alle fall. Blir kanskje grepet av en anelse ærefrykt her, i alle fall i joike-innledningen. I verset er hun naturligvis tryggere, og har mer kontroll på tonene.

Selv om hun ofte høres litt skingrende og sliten ut i joikepartiene, gir hun utvilsomt full pinne her. Mangler litt balanse og kontroll på de mest utfordrende partiene, men gjør seg absolutt ikke bort. Godt gjort!

2. Carina Dahl: «Viviann»

Artist: Sofia Jannok (2013)

Av: Axel Olle Sigurd Andersson, Henrik Oja, Sofia Jannok, ViviAnn Labba

Carina Dahl Du trenger javascript for å se video.

Carina har valgt seg en låt med en nokså lite kledelig intro, men du verden som hun klinker til på refrenget. Også med så stor kraft og innlevelse, da!

Wow, dette var som en slags himmel og helvete. De fåmælte og forsiktige partiene er bortimot uutholdelige å høre på, mens hun tar scenen med storm i refrenget. Litt usikker på hvor mye joik dette er – kanskje det egentlig er mest Carina Dahl som synger?

Uansett var det finfint å høre på, og hadde hun klart dynamikken mellom de ulike partiene i låta bedre hadde dette nok vært toppkarakter.

3. Alexandra Rotan: «In Ge Mun Diede»

Artist: Bárut & Inga Juuso (2011)

Av: Trad., Ánte Mihkkal Gaup

Alexandra Rotan Du trenger javascript for å se video.

Rotan velger en litt outrert og unik tilnærming til dette, og det gir umiddelbar avkastning. Hun klarer å fange mystikken i låta, og beholder tryggheten og selvsikkerheten i formidlingen gjennom det hele.

Det kan kanskje beskyldes for å være en anelse for seigt, men jeg syns dette er en aldeles nydelig fremføring av en helt fantastisk låt. Rotan har tro på det hun formidler, tro på egne evner, og det gir en enestående følelse når alt er sagt og gjort. Herlig!

4. Bjørn Tomren: «Sámi eatnan duoddariid»

Artist: Nils-Aslak Valkeapää (1978)

Av: Nils-Aslak Valkeapää

Bjørn Tomren Du trenger javascript for å se video.

Bjørn slår meg jo som en fyr som antagelig liker å fordype seg i ulike sjangre, og har jo allerede utpekt seg i urfolksmusikk med strupesang. Han er med andre ord det nærmeste vi kommer en hjemmebane i kveld?

Når den nydelige stemmen hans først seiler inn i mikken er det med både rytme, dybde og forståelse for hva som formidles. Han tar vandringen på alvor, men bommer av og til på tone og klarer ikke alltid la seg stoppe fra å lukke halsen slik han har fått beskjed om å ikke gjøre.

Vi har sett Bjørn bedre enn dette, men det i seg selv sier jo det meste om kvalitetene hans.

DUETT

1. Jorun Stiansen & Kim Rysstad: «Jackson»

Artist; Johnny Cash & June Carter (1967)

Av: Billy Edd Wheeler og Jerry Leiber

Jorun Stiansen og Kim Rysstad: «Jackson» Du trenger javascript for å se video.

Her syns jeg litt synd på Jorun. Hun har valgt en helt rå låt, som har all verdens potensiale, men Kim Rysstad er dessverre ganske katastrofal her. Han virker kolossalt uinspirert, bommer på teksten, og gjør ikke Jorun noen tjenester.

Heldigvis klarer hun stort sett å bære låta alene, selv om hun av og til blir litt overivrig og sklir litt ut i sure toner. Hun har en stemme som kler låta veldig godt.

Så: Terningkast 5 til Jorun, og terningkast 2 til Kim.

2. Carina Dahl & Adrian Jørgensen: «Treng dæ no (Need You Now)»

Artist: Lady A (2009)

Av: Hillary Scott, Charles Kelley, Dave Haywood, Josh Kear

Carina Dahl & Adrian Jørgensen: «Treng dæ no (Need You Now)» Du trenger javascript for å se video.

En nokså sur start stopper ikke Carina fra å ta denne låta i nakkeskinnet, og i de første harmoniene er disse to riktig så fine.

Stemmene deres kler hverandre meget godt, og selv om Carina av og til kan høres litt anstrengt ut, har de tette og fine harmoniene mer enn nok kvalitet til å bære dette.

Det skal også utdeles honnør for å oversette låta til trøndersk, naturligvis. Låta er litt kjedelig, og de låter klart best sammen, men alt i alt var da ikke dette så ille, vel?

3. Alexandra Rotan & Adam Douglas: «It's All Coming Back To Me Now»

Artist: Céline Dion (1996)

Av: Jim Steinman

Alexandra Rotan & Adam Douglas: «It's All Coming Back To Me Now» Du trenger javascript for å se video.

Rotan er jo nå helt alene på vokalisttronen i denne konkurransen, og med sine første strofer her viser hun hvorfor. Hun har altså så beinkontroll på hver tone, og det er rett og slett imponerende.

Enkelte partier er kanskje litt for sidrumpa og treige i forhold til originalen, men dette er et vidunderlig samspill mellom to glitrende vokalister. Det tas kanskje litt for få sjanser, her?

De er så flinke at man gjerne kunne prøvd å sette litt særpreg på denne låta, men for all del: Dette er jo en glimrende prestasjon!

4. Bjørn Tomren & Ole Børud: «(There'll Be) Peace In The Valley (For Me)»

Artist: Elvis Presley (1957)

Av: Thomas A. Dorsey (1937)

Foto: Julia Marie Naglestad / Julia Marie Naglestad/NRK

