Johnny Depp med politisk mugshot-budskap

Mugshot-bilder av Hollywood-kjendiser er ikke noe nytt. Men dette bildet er ikke blitt tatt fordi Johnny Depp har gått på en smell på tampen av året.

Den observante leser vet kanskje at han hverken ble arrestert 11.05.14 i den russiske byen Yakutsk, eller soner en 20 års fengselsstraff – slik som plakaten han holder tilsier.

Oleg Sentsov avbildet idet han mottok dommen i en rettssal i Rostov-on-Don, Russland, 25. august 2015. Foto: Ap

Han taler en annen manns sak: Oleg Sentsov. En 40 år gammel ukrainsk filmskaper som ble dømt i Russland for angivelig å ha planlagt terrorisme på den ukrainske Krim-halvøya. Sentsov hadde hjulpet til med å levere mat til de ukrainske soldatene som satt fast på basene sine.

Krim-halvøya har siden slutten av februar 2014 blitt kontrollert av separatister og russiske militære.

«Fengslet for kunst»

Bildet av Johnny Depp er en del av en ytringsfrihet-kampanje kalt «Fengslet for kunst». Det er organisasjonen The Voice Project, som jobber for å støtte artister og kunstneres ytringsfrihet, som startet kampanjen i november.

Det er ikke bare Johnny Depp som har posert. Totalt har seks kjendiser stilt opp for å rette søkelyset mot musikere, poeter, designere og skuespillere verden over, som må sone fengselsstraffer for ytringene sine.

Bildene ble printet på gensere, T-skjorter og singleter, som ble solgt i et kort tidsrom på bare to uker. Inntektene gikk til The Voice Project og deres arbeid for de fengselde kunstnerne.

Mindre fri verden

På starten av hvert år gir Freedom House ut en rapport om hvor fri verden er. I 2016-rapporten, som har fått navnet «Engstelige diktatorer, vaklende demokratier: Global Frihet under press», skriver de at over 100 land er mindre frie enn foregående år.

En ny rapport er ventet på starten av 2017, men skal vi tro presseorganisasjonene er trenden dyster. Flere journalister fengsles enn før og de blir også i større grad systematisk angrepet.

Torturert i Egypt, drept i Syria og fengslet i Tyrkia – 2016 ble et vanskelig år for journalistikken.

Sang = propaganda

Nadya – eller Nadezhda Tolokonnikova som hun egentlig heter – fra det russiske jentebandet Pussy Riot, har også stilt opp. Hun har selv vært i fengsel, men denne gangen står hun opp for en annen kontroversiell sanger: kurdiske Nûdem Durak.

27 år gamle Durak er født sørøst i Tyrkia, i byen Cizre hvor majoriteten av befolkningen er kurdere. I april 2015 ble hun fengslet i ti år for å «spre kurdisk propaganda». Myndighetene mener hun har tilknytning til en kurdisk organisasjon som står på Tyrkias terrorliste. Familien mener det er sangene som er den egentlige grunnen.

Durak synger sanger på sitt kurdiske morsmål – et språk som var forbudt i Tyrkia inntil 1991, og som fortsatt var forbudt å bruke for eksempel på skoler og universiteter frem til 2012.

– Jeg fikk to år i en arbeidsleir for å synge en j**a sang. Nå soner Nûdem Durak TI OG ET HALVT ÅR!!! i Tyrkia bare for å synge!! Vi kan ikke gi oss før hun er fri, kan ikke gi oss før dette stopper, uansett hvor vi er i verden, skriver Nadya om sitt bidrag til kampanjen.

