Med nesten 3 milliarder kroner i formue i 2016 er Johan Andresen en av Norges rikeste menn.

I 1993 tok han over selskapet som tidligere het Tiedemanns Tobaksfabrik, og i 2001 grunnla han holdingselskapet Ferd. Han er den sjette generasjonen i det familieeide tobakksselskapet.

Når han gjester Fredrik Skavlan, sier han det ikke bare har vært lett å være født inn i en rolle.

– Det er statistisk umulig at du som arving er ekstremt god til business. Du kan være en god eier, men at du er en god investor ... det fikk jeg testet ut relativt tidlig at det sugde jeg ordentlig i, sier han.

Johan Andresen og den svenske MGP-vinneren Sebastian Ingrosso er to av gjestene hos Skavlan denne uken. Foto: Pernilla Thelaus / NRK/Monkberry

Rotet bort 100 millioner kroner

Skavlan spør om han arvet talentet for å drive business, og Andresen sier det kom etter hvert. Først tråkket han virkelig i møkka.

– Vi skulle investere i en bedrift som skulle omdanne organisk avfall til å bli gjødsel. Og for at det skal funke som gjødsel må man ha nitrogen, forklarer han.

Men han sier han sammen med en ansatt gjorde en regnefeil.

– Så det som skulle vært gjødsel, ble i løpet av et nanosekund til grøftefyll. Det til en regning på 100 millioner kroner.