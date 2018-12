Vil spille inn ny Bond-film i Norge

Tirsdag ble det kjent at elleve søkere har meldt seg i kampen om innspillingsstøtte. Dette skjer gjennom insentivordningen for film som gir 25 prosents refusjon av utgifter for internasjonale filminnspillinger i Norge.

Av de elleve søkerne er det ett prosjekt som bare er navngitt som «B25». Det var Bergens Tidende som først omtalte at det dreide seg om den neste filmen om den britiske spionen James Bond, en film som omtales som «Bond 25» og har Daniel Craig i hovedrollen. Filmen skal ifølge filmstedet IMDB ha premiere i februar 2020.

– Jeg kan bekrefte at vi har vært i kontakt med representanter for den kommende James Bond-filmen, og at de ønsker å gjøre opptak i Norge, sier filmkommisjonær Adrian Mitchell i Oslo til Dagsavisen.

Ifølge Mitchell ser produsentene av filmen på ulike steder over hele landet hvor det kan være aktuelt å spille inn scener i den kommende filmen.

– Vi har jobbet med dette i lang tid. Det er realistiske muligheter for at deler av neste James Bond-film blir spilt inn i Norge, sier han.

I fjor spilte Tom Cruise inn scener i Mission Impossible 6 på Preikestolen i Rogaland etter å ha fått tilkjent en ramme på 6 millioner kroner i støtte etter insentivordningen.

– Hvis Bond kommer, vil det være utrolig spennende for Norge, sier Sigmund Elias Holm i Vestnorsk filmkommisjon.