Ingen penger til byggestart for nytt Vikingtidsmuseum

I sitt alternative budsjett satte KrF av 20 millioner kroner til nytt museum.

– Det er veldig gledelig at Kristelig Folkeparti har valgt å prioritere oss, sa direktør ved Kulturhistorisk museum, Håkon Glørstad den gang.

Likevel er det ikke funnet plass i budsjettavtalen mellom de tre regjeringspartiene og KrF, skriver Universitetet i Oslos nettavis.

Så nå har pipa fått en annen lyd:

– Vikingsskipenes framtid er veldig viktig, både for landet og verdensarven. Vi hadde sterke forventninger fordi både KrF og Venstre hadde signalisert at de tok dette alvorlig, sier Håkon Gløstad, men han vil likevel ikke kalle det noe løftebrudd.

Museumsdirektør for Vikingtidshuset Håkon Glørstad Foto: Petter Sommer / NRK

Brytes ned

Som NRK tidligere har fortalt, brytes vikinggjenstandene på Bygdøy ned slik de er utstilt i dag. Det slo en internasjonal risikorapport fast i 2012.

Museumsdirektør Håkon Glørstad uttalte at han var redd for at politikerne ikke forstår alvoret.

– De store kreftene truer med å bryte ned samlingen. Nå har vi funnet metodene og hvis det ikke bevilges penger til dette så fortsetter ødeleggelsen av samlingen, sa han.

– Er det aktuelt i stenge det nåværende museet?

– Ikke som et politisk statement. Men vi vurerer hele tiden hvilken effekt en stenging vil ha på skipene og gjenstandene. Men det som er helt klart er at vi bare kan drive akutt nødhjelp slik som de står nå. Et nytt bygg må til, sier museumsdirektøren.

Vikingskipene, og gjenstandene på Bygdøy, er verdensarv. De er også en av Norges best besøkte turistattraksjoner.

Vekker oppsikt

Norges behandling av verdensarven har valgt internasjonal oppmerksomhet. I oktober kunne kineserne rapportere hjem at Norge ikke klarer å ta vare på vikingskipene.

Planene for det nye Vikingsskipshuset er klare. Statsbygg mener det kan stå klart allerede i 2022–2023. Men da årets statsbudsjett ble lagt fram, var det ikke bevilget én krone.

Saken sorterer under statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V).

– Byggeprosjektet ble klart nå i høst, og vi har ikke fått det med på årets statsbudsjett, har hun tidligere sagt til NRK.