Den kinesiske journalisten Liang Youchang tror at lesere og seere vil bli sjokkerte over å høre at Norge har så verdifulle gjenstander, men at myndighetene ikke har råd til å ta vare på dem.

– Det er vanskelig å forstå. Men jeg skal fortelle sannheten, sier journalisten som rapporterer hjem for landets største nyhetsbyrå Xinhua.

Håper Stortinget kommer til unnsetning

Som NRK tidligere har fortalt, brytes vikinggjenstandene på Bygdøy ned slik de er utstilt i dag, slik en internasjonal risikorapport slo fast i 2012.

Planene for et nybygg som vil sikre vikingarven for fremtiden er allerede klare, og bygget kan i teorien stå klart allerede i 2022-2023, ifølge Statsbygg. Men da regjeringen la fram forslag til årets statsbudsjett tidligere denne måneden, var det ikke bevilget én krone til prosjektet.

Museumsdirektør for Vikingtidshuset Håkon Glørstad håper å få til en løsning for vikingskipene. Foto: Petter Sommer / NRK

Saken sorterer under statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V).

– Byggeprosjektet ble klart nå i høst, og vi har ikke fått det med på årets statsbudsjett, har hun tidligere sagt til NRK.

Men museumsdirektør Håkon Glørstad håper Stortinget kan komme dem til unnsetning.

– Ja, vi jobber mot å få til en løsning, enten med en byggebevilgning eller en redningspakke sånn at vi kan starte arbeidet med skipene, sier han til NRK.

Mener de er på lag med vikingmuseet

Til tross for at Venstres statsråd har ansvaret for dette fagfeltet, sier partiets Abid Raja at de i lang tid har vært på lag med vikingskipsmuseet, og at han vil kjempe for det i regjeringen.

– Likevel blir ikke dette prioritert i budsjettet som din og Nybøs regjering har lagt fram?

– Vi kom inn i regjering før i januar. Alle kan se på våre alternative budsjetter at vi ønsker å få dette på plass. Jeg er opptatt av at vi skal se framover og hvordan vi kan få opprettholdt denne kulturskatten for kommende generasjoner.

Abid Raja mener at Venstre er på lag med vikingskipmuseet, til tross for at regjeringen ikke har satt av én krone til å bygge nye lokaler på neste års statsbudsjett. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Abid Raja sier til NRK at han han tatt dette opp med statsråden fra eget parti og vil følge opp saken.

SVs Freddy André Øvstegård, som sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, sier det er en skandale at nasjonal kulturarv blir stående og råtne uten at regjeringen kommer med pengene for å redde dem.

– Vi kommer til å foreslå det i Stortinget, sier han.

Denne uka har nyheten gått verden rundt om det største vikingfunnet på 100 år. Men arkeolog Knut Paasche mener staten svikter vikingarven og at det er uforsvarlig å grave opp det som kan være et hittil uoppdaget vikingskip i Østfold.

Denne holdningen misliker Raja.

– Jeg blir irritert når noen sier at vi skal la det ligge. Vi gir mange milliarder kroner til andre land for at de skal ta opp sine kulturskatter, og når vi står overfor det mest spennende funnet i Norge de siste 100 årene skal vi spare oss til fant, sier han.