I dag starter rettssaken om minnestedet etter terroren 22. juli. Staten bygger minnested på Utøyakaia, men naboene mener prosjektet kommer til å påføre dem helseplager og ber derfor retten om å stanse arbeidet.

Flere naboer til Utøya-kaien mener prosjektet bryter med naboloven og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Og det er blitt en følelsesladet sak for mange av de involverte.

Viktig å få avsluttet saken

– Det som er tema i saken – er om minnestedet kan etableres på Utøya-kaia eller ikke, sier regjeringens advokat Anders Wilhelmsen.

Deres forklaring er for så vidt enkel.

– Det er viktig for staten at den prosessen nå kan avsluttes, slik at minestedet kan etableres.

– Et minnested er viktig for dem som ble rammet direkte av terroren 22 juli, og som har behov for et minnested. Og det er viktig for det kollektive minnet, vi som nasjon skal bære videre om det som skjedde den dagen, sier han.

Naboene som har gått til sak, er redde for at minnestedet vil gi dem stadige minner om terroren, og mener tilstrømningen av folk som er forventet vil også være en belastning.

I dag starter rettssaken om minnestedet etter terroren 22. juli. Rettssaken går i Ringerike tingrett de to neste ukene.

Prosessen har vært lang

Byggingen av minnestedet er allerede i gang på Utøyakaia i Hole kommune på Ringerike. Minnestedet er rundt 500 meter ut til Utøya i Tyrifjorden.

Monumentet skal bestå av 77 bronsesøyler på tre meter, som står i en bueformasjon, slik illustrasjonen viser. Én søyle for hver av dem som omkom den skjebnesvangre dagen i 2011. Det er Statsbygg på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i samarbeid med AUF som står bak prosjektet.

Prosessen for å til et minnested har vært lang. For tre år siden ble minnestedet flyttet et par km til Utøyakaia, nettopp for å unngå et liknende søksmål fra naboer.

Nå havner saken likevel i retten.

AUF som eier kaien er også involvert

AUF eier kaien, og er derfor også involvert i saken.

Advokaten til AUF, Pål Martin Sand.

– Det er et sterkt symbol på at man aldri skal glemme det som skjedde. Det er et symbol på at vi som samfunn skal overføre lærdom om det som skjedde til kommende generasjoner. Lærdom om demokrati og lærdom om bekjempelse av ekstremisme, sier advokaten til AUF, Pål Martin Sand.

Saken er full av følelser på begge sider av bordet. Naboene på sin side er forundret over at de nå må møte AUF i retten, som de da terroren rammet dro ut med båtene sine for å redde.

Mye frustrasjon og sinne

– Det er både sorg, frustrasjon, sinne. Mange forstår ikke at man virkelig skal stå i denne kampen, med de man hjalp.

Advokaten til naboene forstår ønsket om ro rundt saken, og mener på sin side at det er en konflikt som er helt unødvendig.

– Behovet for at vi nå ivaretar helseaspektet på en forsvarlig måte, det er det som veier tyngst, sier Bendiksen.

– Det er grupperinger som bør ha omsorg for hverandre, sier Bendiksen.

Rettssaken går i Ringerike tingrett de to neste ukene. AUF sin advokat Pål Martin Sand, understreker hva de ønsker å få frem i retten.

– Jeg tror vi må erkjenne at blant etterlatte, overlevende, men også redningsmenn og naboer, så er det mange som fortsatt sliter med traumer fra det.

– Det som er viktig for oss å få frem i rettssaken er at dette ikke er en følge av at man nå etablerer et minnested, svarer AUF sin advokat.