Hvem må kaste masken i Maskorama i kveld?

– Det var ikke 100 % på merket sist da dere gjettet, sier programleder Silje Nordnes til deltakerne.

Detektivpanelet er samstemte om at de skal gjøre alt de kan for å gjette riktig i kveld

– I kveld kjære landsmenn, så skal jeg lede dere inn i et univers! sa en gira Jan Thomas.

Han røper samtidig at han har en forkjærlighet for ravnen. Ravnen er den som opptrer først i kveld.

Engasjerende gjettelek

Puddelen får ikke stått på scenen sammen med de andre deltakerne i kveld. Hen måtte rett i karantene etter å ha blitt ringt opp av smittesporingstelefonen i ettermiddag.

De andre deltakerne opptrer som normalt.

Det er deltakeren som får færrest favorittmarkeringer av publikum som må ta av seg masken og forlate programmet.

Detektivpanelet består som sist av Jan Thomas, Marion Ravn og Nicolay Ramm.

Se fremføringene og detektivpanelets reaksjoner her:

1. Ravnen – «Can’t get you out of my head» (Kylie Minogue)

Panelet traff ikke helt blink sist på hvem dette kunne være.

–Nå må jeg få dere på bakken igjen. Når jeg er omringet av de beste fuglene er jeg i mitt ess. Og jeg har vært med lenger enn de fleste i denne grenen, sier den mystiske ravnen.

Ravnen: «Can’t get you out of my head» – Kylie Minogue Du trenger javascript for å se video.

Hun kommer med et ekstra hint om at hun har vunnet gull og vært med i flere OL.

– Dette kom til meg fra oven nå, dette er jo en dame som driver med vintersport. Jeg har to ord: Helene Olafsen, sier Jan Thomas.

– Jeg tenker mer på Silje Norendal, sier Ravn.

2. Elgen – «Roses» (Outkast)

Elgen sier at han elsker å underholde og starter sitt opptreden ved et piano.

– Jeg har vært ute en mainatt før, og tråkket opp veien for mange andre. Det er ikke så lenge siden dere så meg på min hjemmebane

Elgen: «Roses» - Outkast Du trenger javascript for å se video.

–Dette må være TT, «Tafse-Truls», min venn Einar Tørnquist, sier Jan Thomas.

–Jeg tror vi heller skal over til en underholder, så jeg tipper Marcus Bailey, gjetter Ramm.

Både Ramm og Ravn slenger inn John Carew som et mulig forslag.

3. Trollet – «Don’t you worry bout a thing» (Stevie Wonder)

–Selv om jeg har blitt satt i bås har jeg gått min egen vei. Jeg har jobbet meg opp fra gulvet, er noen av hintene fra trollet.

Trollet: «Don’t you worry bout a thing» – Stevie Wonder Du trenger javascript for å se video.

–Jeg vil ikke sette meg ned, ropes det fra Jan Thomas.

–Dette må være en artist, sier en begeistret Ravn.

– Finnes det kjærlighet for sånne som meg?

Dette er ekstrahintet fra trollet.

– Men da vet jeg hvem det er, sier Ravn Hun har vært med på Stjernekamp og Grand Prix. Hun har også vært koristen min. Dette er Ulrikke Brandstorp, sier Ravn.

4. Vikingen – «You’ve got a friend in me» (Randy New man)

Vikingen sier at det er en barnedrøm som har gått i oppfyllelse å få være med på Maskorama.

– Jeg har vokst opp i et hjem med mye støtte. Jeg tror familien er stolt av hvordan jeg har gjort drømmene mine til virkelighet.

– Mine festlige toner hat blitt strømmet flere ganger enn det er innbyggere i Norge, er vikingens ekstrahint.

Vikingen: «You’ve got a friend in me» – Randy Newman Du trenger javascript for å se video.

Panelet mener at dette må være et mulittalent. Ramm tenker at dette er en person fra gamingverden og foreslår FIFA-streameren «Randulle».

– Jeg tror at dette kan være Thomas Hayes, gjetter Ravn.

– Hør godt etter nå, dette er Kevin Vågenes, tipper Jan Thomas.

5. Fugleskremselet – «Langt å gå» (Klovner i kamp)

– Det var fint å få brukt stemmen sin igjen.

– Jeg er opptatt av vi alle har et felles ansvar, og at vi sammen slukker denne brannen vi står oppi. Jeg har både stått i kongens klær og sunget i kor, er noen av fugleskremselets hint.

Fugleskremselet: «Langt å gå» – Klovner i kamp Du trenger javascript for å se video.

Panelet reiser seg for å danse til fugleskremselets sang.

Jeg anser denne personen for å være familien. Jeg har drømt om fugleskremselet. Dette er en person som i sin tid ble litt misforstått, dette er Petter Pilgaard, sier Jan Thomas smilende.

Ramm mener at de skal til politikkens verden og tipper at dette må være programleder Fredrik Solvang. Men låser svaret sitt på Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum.

6. Enhjørningen – «California Dreamin» (The Mamas and the Papas)