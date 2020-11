– Det er tungt og det er varmt, men det er utrolig morsomt å ha på seg dette vanvittig flotte kostymet. Det er veldig morsomt å være gjemt bak en maske, og at ingen aner hvem jeg er gir en kriblende, barnlig ædda-bædda-følelse.

Det sier enhjørningen i Maskorama.

Ravnen og vikingen er også enige om at maskene er krevende å ha på seg på scenen.

– Det gjør ikke noe at treningssentrene er stengt for å si det sånn, skriver vikingen og legger til et «haha».

DRØMMETOKT: Vikingen sier at han endelig kan krysse dette av på «100 ting å gjøre før man dør»-listen sin. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / FREMANTLE/NRK

Totalt 828.000 fikk med seg første episode av Maskorama. 79.000 av disse så sendingen på nett, mens 749.000 har sett sendingen på vanlig TV.

De tre maskerte deltakerne svarer på spørsmål som vi fikk sende inn. Kanskje svarene deres gir noen flere hint?

Må lyve for venner

Flere har uttalt seg om programmet den siste uken. Det har blant annet blitt skrevet at programmet byr på «ulidelig vokalvrengning». Deltakerne tror ikke at deres sangstemmer, eventuelt manglende sangstemme, har så mye å si for seerne.

– Jeg tenker jo det er en del av konseptet at ikke alle som er under maskene er proffe sangere, skriver vikingen.

Enhjørningen hinter om at sangstemmene også kan være villedende.

– Husk at dette først og fremst er en gjettekonkurranse. Og så kan det jo hende at noen fordreier stemmen sin, slik at man ikke nødvendigvis skal kjenne den igjen. Her kan man bli lurt trill rundt.

LURING: Er det mulig at enhjørningen gjør om stemmen sin når hun synger? Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / FREMANTLE/NRK

De klarer kanskje å lure seerne trill rundt, men hvordan klarer de selv å holde deltakelsen hemmelig for andre?

– Det er vanskelig. Det er bare noen veldig få som vet det. Jeg må både lyve og servere dekkhistorier, svarer ravnen.

Enhjørningen syns det kan være vanskelig å late som at hun ikke har noe å gjøre om dagen.

– Da synes jo folk så synd på en. Og det er vanskelige tider for alle i underholdningsbransjen. Når folk spør hvordan det går sier jeg at jeg har det fint, men at jeg savner å ha noe å gjøre.

Går for gull

Det er Baron von Bulldog som har designet de ekstravagante maskene. Deltakerne sier at de selv fikk lov til å være med å velge sin egen maske. Ravnen er ikke i tvil om at hun gjorde det beste valget.

SPEKTAKULÆR: Ravnen mener at hun har den kuleste masken. Hvem syns du? Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / FREMANTLE/NRK

– Jeg fikk se mange av karakterene i skisseform, og er veldig fornøyd med valget mitt. Ravnen har den kuleste maska. Den er verdt mer enn ravnereiret og det er egne vakter som passer på den både når den er i bruk og når den ikke er det.

– Jeg syns at elgen ser helt rå ut, men må si at jeg personlig er mest fan av ... vikingen, skriver så klart vikingen og smetter inn en gråteleende emoji.

MAJESTETISK ELG: Vikingen mener at elgen sin gullmaske tar seg ekstra godt ut. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / FREMANTLE/NRK

Lørdag kveld skal syv nye låter fremføres av kjendisene. De som får flest favorittmarkeringer av publikum får være med videre til neste program. De er alle innstilt på å klare og kapre seernes hjerter helt frem til målstreken.

– Seerne har bare hørt oss én gang, men det hadde vært fryktelig morsomt å komme til finalen, det er jo målet, håper enhjørningen.

– Ravnen håper på edelt metall. Helst av edleste sort. Det er vel ingen som tar meg for å være en vanlig kråke vel? Da gjetter de feil.

