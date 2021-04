Med en fortsatt herjende pandemi blir det også i år en Spellemann-utdeling utenom det vanlige. Men samtlige vinnere vil bli gjort stas på under en todelt maratonsending som du kan følge her og på NRK1 i kveld fra klokka 1955.

Du kan se hele listen med de nominerte nederst i artikkelen. Vinneren i hver kategori får en svart strek under seg.

Programlederne Silje Nordnes og Sandeep Singh leder showet fra Den nye nasjonalmuseet.

Delt ut priser hele uken

Fram mot selve showet har det denne uka blitt delt ut en rekke Spellemenn i NRKs radiosendinger. Blant annet ble Kristoffer Cezinando Karlsen utropt til Årets låtskriver fredag ettermiddag i Kulturstripa.

Da Norge brått stengte ned for snart ett år siden, var norsk musikkliv blant dem som ble hardt rammet. Konserter og festivaler ble avlyst, og artistene måtte finne nye måter å vise fram musikken sin på.

Men selv om 2020 ble et vanskelig år, ble det også gitt ut mye norsk musikk.

Flere med flere nominasjoner

Musti, Sondre Lerche og Cezinando kan skilte med flest Spellemann-nominasjoner, mens Tix konkurrerer mot seg selv i kategorien Årets låt – der han er nominert to ganger.

Den ene nominasjonen kommer for «Karantene», som ble en stor hit for Andreas Tix Haukeland under nedstengningen i fjor vår.I tillegg til de kategoriene med nominerte, blir også hovedprisen Årets spellemann, som Sigrid vant i fjor, delt ut.

Spellemannjuryen kan også dele ut hederspriser dersom de ønsker det.