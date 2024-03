Universal dropper Spellemannprisen

Direktør Bjørn Rogstad ved Universals norgeskontor sier i en pressemelding at Universal ikke kommer til å delta under årets Spellemannpris.

Sist uke kom det frem at Spellemannprisen forlater NRK til fordel for et samarbeid med Nettavisen, Amedia, Pepsi – og TikTok.

Det nye samarbeidet har ført til flere reaksjoner fra musikkbransjen.

– De som ønsker å anerkjenne artister og låtskrivere må gjøre det ved å respektere dem, ikke ved å aktivt jobbe mot å erstatte dem med kunsting intelligens eller ved å betale dem uanstendig lite, sier Rogstad i pressemeldingen.

– Undergraver artister

Universal valgte å trekke all musikken sin fra TikTok 30. januar i år. I et åpent brev skrev Universal at TikTok bare vil betale en brøkdel av hva andre sosiale medium betaler for musikk.

– Dette er årsaken til at vi aldri kan slutte å kjempe for rettferdig behandling av artister og låtskrivere. Dette er årsaken til at vi trakk lisensen med TikTok. Dette er årsaken til at vi har bestemt oss for å ikke delta på årets Spellemannspris.

Direktør Bjørn Rogstad i Universal Norge. Foto: Wikimedia: Kjetil Ree

NRK har vært i kontakt med Universal, som forteller at ingen av deres ansatte kommer til å delta på prisutdelingen i år.

Men Universal legger ingen begrensninger for artistene som er signert hos dem.

– Vi ønsker ikke å være til stede på eventer sponset av aktører som aktivt undergraver artister og den jobben de gjør. Vi er stolte av alle våre nominerte og gleder oss til å følge med fra sidelinjen. De fortjener all oppmerksomhet, heder og ære de kan få, heter det i pressemeldingen.

Spellemann: – Synd

Spellemann har samarbeidet med TikTok siden i fjor.

– Spellemann har valgt å videreføre samarbeidet med TikTok på samme vilkår som for fjorårets Spellemann. Vi synes det er synd at Universal ikke kommer til å være tilstede på årets utdeling, men vi respekterer deres standpunkt, skriver styreleder Erlend Gjerde i Spellemann i en SMS til NRK.