Hollywood-streiken over – enighet mellom skuespillere og studioene

Black Friday: Forbrukerrådet advarer mot ekstra stor fare for å bli lurt

Forbrukerrådets juridiske seniorrådgiver mener forbrukere står i fare for å bli ekstra lurt under Black Friday i år, takket være nytt regelverk.

1. oktober kom reglene om at bedrifter skal vise den laveste prisen en vare har hatt de siste 30 dagene før salg, som referanse.

Dette har ført til at mange tusen varer er satt opp i pris i oktober, ifølge prissammenligningstjenestene.

– Det er helt åpenbart en manipulativ praksis som er egnet til å forvirre folk. Dette er en utvikling vi følger med på, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet til NTB.

Sjekk prishistorikken

Selv om det står at noe er satt ned i pris, kan man risikere å handle dyrere.

– Jeg tror vi kommer til å se en god del svært høye, men lovlige førpriser, med ganske store avslag som ikke vil føre til noen egentlige besparelser for folk flest. Jeg tror også folk kommer til å gå i noen tilbudsfeller, ved å handle noe som er dyrere på Black Friday, på tross av avslaget, sier Iversen.

For å unngå høye førpriser kan det lønne seg å se på prishistorikken til varen over lengre tid, samt sjekke om varen finnes til en bedre pris et annet sted.

Iversen håper myndighetene tar lærdom fra årets Black Friday-salg og tar til vurdering om bedriftene må informere om førpriser lengre enn tretti dager før salget.