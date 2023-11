– Man håper jo på at streiken skal få en løsning nå.

Ifølge filmviter Gry Cecilie Rustad kan hele TV-sesongen gå tapt, dersom de ikke finner en løsning før Thanksgiving i slutten av måneden.

Medieforsker Gry Cecilie Rustad mener alle er tjent med en god løsning på streiken i Hollywood. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

Skuespillernes fagforening, SAG-AFTRA, leverte natt til tirsdag, norsk tid, sitt svar på produsentforeningen Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) sitt tilbud.

Håpet var å få en ende på den 116 dager lange skuespillerstreiken i Hollywood, som har ført til at alle produksjoner i Los Angeles har stått stille.

«Siste og beste» tilbud

Tilbudet, som har blitt omtalt som AMPTPs «siste og beste» tilbud, ble derimot avslått og forhandlingene mellom partene fortsetter utover uken, ifølge bransjebladet Variety.

– Det er fortsatt flere viktige saker partene ennå ikke er enige om, inkludert kunstig intelligens (KI). Vi vil holde dere oppdatert på utviklingen, skriver fagforeningen SAG-AFTRA på sosiale medier.

Fran Drescher, kanskje mest kjent fra TV-serien The Nanny, er fagforeningssjef for skuespillerne i Hollywood. Foto: Reuters

De siste dagene har toppsjefene fra filmstudioene deltatt i samtalene, noe som understreker at det haster for dem å finne en løsning.

Sakens kjerne omhandler blant annet skuespillernes krav om høyere grunnlønn, inntekter fra strømming og begrensninger på bruk av KI.

– Mangel på nytt innhold

Gry Cecilie Rustad forteller at ingen er tjent på at Hollywood-produksjonene fortsetter å stå stille.

– Det er ikke bare skuespillerne som ikke kan jobbe nå, men det er også en kjempestor industri der ingen får jobbe. Samtidig vil vi som forbrukere ikke få like mye nytt innhold det neste året, sier Rustad og legger til:

– Da kommer det til å gå dårlig for studioene, og det er sikkert mange aksjonærer som vil bli sure om folk begynner å avslutte abonnementene sine. Alle er tjent med en god løsning på streiken, mener hun.

Forhandlingene mellom partene i streiken har brutt sammen flere ganger. Foto: AP

– Frykter ikke Hollywood-tørke

Siden skuespillerstreiken startet opp i midten av juli har flere storfilmer blitt utsatt.

Blant annet er «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse» utsatt på ubestemt tid. Videre skulle «Dune 2» gått på kino i disse dager, men filmen er utsatt til mars 2024.

Det at streiken kan føre til en enda større Hollywood-tørke, bekymrer ikke NRKs filmekspert Birger Vestmo nevneverdig.

– Tomt for film blir det jo ikke. Man må huske på at det produseres film i alle land over hele verden.

Han mener at det er nok av kvalitetsfilmer som kan fylle opp kinosalene dersom det blir litt mindre fra Hollywood.

– Det kan muligens også føre til at vi får øynene opp for enda flere internasjonale filmer enn det er plass til på kino til vanlig, sier han.

NRKs filmekspert Birger Vestmo er ikke bekymret dersom streiken fører til en større Hollywood-tørke. Foto: HENRIETTE DÆHLI / NRK / Henriette Dæhli

– Vanskelig jobb i vente

Filmeksperten uttaler samtidig at det er en stor jobb som venter Hollywood-aktørene den dagen skuespillerstreiken avblåses. Blant annet er det mye logistikk som må på plass.

– Hvis streiken avblåses så vil alle krefter i Hollywood trå til for å løse alle flokene som har oppstått. Alle produksjonsplaner må opp igjen og ting må avklares med tanke på logistikken, sier han og legger til:

– Det er en vanskelig jobb i vente for de som produserer film i Hollywood. Det er veldig mye som skal legges til rette på kort tid for at Hollywood-maskineriet skal fungere som normalt igjen, sier Vestmo.