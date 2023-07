Hollywood-streik: Disse filmene blir utsatt

En blek kopi

– «Bird Box Barcelona» (...) forteller en parallell historie med et helt nytt rollegalleri, satt til et nytt land. Dessverre tråkker filmens hovedpersoner langs så opplagte sjangerstier, og i et så generisk postapokalyptisk bylandskap, at det verken blir spennende, skummelt eller særlig interessant, skriver filmkritiker Sigurd Vik.