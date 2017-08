Helga Hjorth: Utgir bok som tilsvar

Boken «Arv og miljø» fikk mye oppmerksomhet i fjor og reiste en debatt om såkalt virkelighetslitteratur. Boken beskriver et arveoppgjør og konflikter i familien.

PRISER: Vigdis Hjorth vant kritikerprisen og Bokhandlerprisen i 2016. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Den handler blant annet også om en far som begår overgrep.

Nå har derimot rabalderet etter romanen tatt en brå vending. I all hemmelighet har søsteren Helga Hjorth, skrevet en roman som tilsvar til boka som både fikk Bokhandlerprisen og Kritikerprisen og som har solgt over 100.000 eksemplarer.

Boka blir utgitt på Kagge forlag i dag, og inneholder som Vigdis sin bok, detaljerte beskrivelser av familiemedlemmer, men med fiktive navn. Boken heter «Fri vilje».

Les også: Hederspris til Vigdis Hjorth

– Det var en uvirkelig følelse. Alt sto der, men våre tanker og motiver var analysert og filtrert. Samtidig var det et hardt slag mot min far som er død og ikke kan forsvare seg. Også moren min ble utsatt for forferdelige beskyldninger. Sånt skal man ikke slippe unna med, sier Helga Hjorth til Aftenposten.

BOKA: Slik ser boken til Helga Hjorth ut. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

Til samme avis sier hovedanmelder og kommentator Ingunn Økland, at det er første gang i norsk litteraturhistorie at det skrives en bok for å forsvare seg mot en annen.

– Ved å velge romanformen skaffer hun seg den samme kunstneriske ytringsfriheten som Vigdis Hjorth er beskyttet av. Helga Hjorth repeterer, og karikerer, søsterens litterære metode: «Fri vilje» lanseres som en roman og har oppdiktede navn, men fiksjonaliseringen er på et minimumsnivå, skriver Økland i avisen.

– Roman som våpen

NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes, sier hun ikke tror Helga Hjorths roman vil skrive seg inn i litteraturhistorien på grunn av sin kvalitet.

– Den kommer derimot til å skrive seg inn i litteraturhistorien som en bok som brukes i en familiekrigsføring. Dette er roman som våpen, sier hun.

KOMMENTATOR: NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes, sier boken brukes i en familiekrigsføring. Foto: NRK

Hun sier boken sier mye om hvordan familier er satt sammen, og at den fremmer Helgas versjon av den mye omtalte «Arv og miljø»-boken.

– Dette er den samme historien skrevet med andre briller, sier Moxnes.

Moxnes mener Helga har et klart formål med romanen.

– Jeg leser tittelen som en hilsen til søsteren. Den hilsenen Helga Hjorth kommer med er at forfattere har fri vilje. Hun mener søsterens metode er forkastelig.

– Her gjengjeldes vondt med vondt, avslutter Moxnes.

Saken oppdateres.