Kritikerprisen til Vigdis Hjorth for «Arv og miljø»

– Det er ingen overraskelse, sier NRKs litteraturkritiker Anne Cathrine Straume om at «Arv og miljø» av Vigdis Hjorth ble kåret til årets beste roman.

Straume mener det var gode nominerte i kategorien for beste voksenbok, og at Hjorth har skrevet en av sine aller beste bøker.

«Arv og Miljø» fikk stor oppmerksomhet i fjor høst, og sparket i gang debatten om virkelighetslitteraturen.

FORVENTET: Litteraturkritiker Anne Cathrine Straume i NRK er ikke overrasket over at Vigdis Hjorth får pris. Foto: Thomas Espevik / NRK

– Virkelig eller ikke, boken har veldig høy kvalitet. Den har fått gjennomgående gode kritikker og har truffet leserne, sier Straume.

– Hva er det som gjør at boken får så høye skussmål?

– Det er dette blikket som ser, der folk får gehør for sin versjon av sannheten. Boken har også mange gjenkjennelige trekk. Hjorth skriver både analyserende og reflekterende, samtidig som det også er rasende og brutalt, sier Straume.

Ifølge litteraturkritikeren varierer teksten ettersom hovedpersonen beveger seg gjennom ulike stadier i livet.

– Det er veldig godt gjort. Hjorth viser at hun er en forfatter som har skrevet mye før. Nå klarer hun å flette sammen erfaringer i en vesentlig og viktig roman, sier Straume.

De andre nominerte i kategorien var Gunstein Bakke for «Havende», Tone Hødnebø for «Nytte og utførte gjerninger» og Nils Chr. Moe-Repstad for «Wunderkammer».

Beste sakprosa

VANT: Forfatter Marit Paasche fikk årets kritikerpris i kategorien sakprosa. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Kritikerne mener også at det er Marit Paasche som har skrevet fjorårets beste sakprosa.

«Hannah Ryggen. En fri» er en biografi om vevkunstneren Hannah Ryggen. Juryen skriver at Paasche forteller noe nytt om Ryggen, selv om hennes radikale politiske kunst i senere år har vært gjenstand for betydelig oppmerksomhet.

– Hun skriver konkret om Ryggens arbeid, og lykkes med å gjøre samvirket mellom kunstinstitusjonen og den enkelte kunstner til noe håndfast og samtidig et speil for sin tid, skriver juryen om hvorfor de nominerte Paasche.

De andre nominerte i kategorien var Bjørn Godøy for boken «Dobbeltspill. Kjærlighet og forræderi i skyggen av første verdenskrig», Bjarne Riiser Gundersen for «Da postmodernismen kom til Norge. En beretning om den store intellektuelle vekkelsen som har hjemsøkt vårt land» og Åsne Seierstad for «To søstre», som hun vant Brageprisen for.

Beste oversettelse

VANT: Kristin Sørsdal gjorde den beste oversettelsen i 2016, mener norske kritikere. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Prisen for beste oversettelse gikk til Kristin Sørsdal, som har oversatt italienske Elena Ferrantes bok «Historia om det tapte barnet».

Forfatteren som skriver under pseudonymet Elena Ferrante har tatt verden med storm for Napoli-kvartetten, der «Historien om det tapte barnet» tilhører.

Juryen skriver blant annet i sin begrunnelse at verket er en kraftprestasjon som den norske oversettelsen tar energisk vare på.

– Sørsdal har transportert både napolitansk gatespråk og norditaliensk akademikertonefall over til et moderne og friskt nynorsk, skriver juryen.

Sørsdal var nominert sammen med Merete Alfsen for arbeidet med «Begge deler» av Ali Smith, Anne Elligers for «Nær livets ville hjerte» av Clarice Lispector og Ika Kaminka for «Ete, pule, drite, føde, drepe, blø» av Hiromi Itō.

Beste barne- og ungdomsbokbok

VANT: Forfatter Tyra Teodora Tronstad fikk årets kritikerpris i kategorien beste barne- og ungdomsbok. Foto: Aschehoug forlag

Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok gikk til Tyra Teodora Tronstads for ungdomsromanen «Mørket kommer innenfra».

Straume anmeldte boken i fjor sommer, og skreiv at den er en skremmende realistisk ungdomsroman.

Også juryen gir lovord til boken, som tar for seg krigens gru. Ifølge juryen er ikke boken et heltedrama, men en overlevelsesfortelling om erkjennelser, nederlag, unnvikelsesstrategier og sårbare allianser.

– Dystopier har blitt ubehagelig aktuelt de siste ukene. Tronstads saklige, engasjerte skrivestil utspiller seg i et sosialt og politisk univers, hvor vekten ligger på hovedpersonenes kamp for egen overlevelse, skriver juryen i sin begrunnelse.

De andre nominerte i kategorien var Torun Lian og Øyvind Torseter for boken «Alice svømmer ikke», Ruth Lillegraven og Mari Kanstad Johnsen for «Eg er eg er eg er» og Arne Svingen for «Revolvergutten 2».