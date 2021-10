Heidi Ruud Ellingsen ute av stjernekamp

Det er Heidi Ruud Ellingsen som fikk færrest stemmer i kveldens stjernekamp. Selv om hun skulle ha ønsket å kunne blitt med lenger, er artisten godt fornøyd med innsatsen under Stjernekamp.

– Jeg har det veldig bra, jeg hadde satt meg to mål, som var å gjøre Hiphop og Opera, så jeg er veldig fornøyd.

Ellingsen synes og det var veldig gøy å få gjøre kveldens tema.

– Det har vært en kontrastfylt kveld, men veldig artig. Det er vanskelig å si om jeg kunne ha gjort noe annerledes.

Etter sju uker med Stjernekamp, kan Ellingsen endelig vende tilbake til teater, noe hun ser veldig fram til. Hun kan se tilbake på en innholdsrik reise.

– Jeg har lært utrolig mye. Jeg har blitt utrolig inspirert av den gjengen jeg har blitt kjent med. Ingen av oss er like, vi er mange ulike artister.

RYTMISK: Det rykket både i dansefoten og tårekanalene under kveldens Stjernekamp Foto: Julia Marie Naglestad

Latinopop og visesang

Det var blanding av nord og sør da vise og latinopop var kveldens tema i Stjernekamp. For kvelden hadde de fått inn Nermin Harambasic og Trygve Skaug, som veiledere og gjestedommere, sammen med den faste dommeren Mona B. Riise.

Den folkekjære artisten Trygve Skaug har gitt ut fire soloalbum, og sju diktsamlinger, og er tidligere kjent fra bandet StMorriz. I latinopop fikk deltakerne hjelp fra Nermin Harambasic som står bak et stort antall internasjonale latino-hits, han har blant annet jobbet med Ricky Martin.

Deltakerne hadde store nerver, og gjestedommerne hadde store forventninger til kveldens utgave av Stjernekamp. Først skulle deltakerne prøve seg på latinske toner, før kassegitaren måtte frem og visesang fulgte etter.

– Dette er heftig, sa en forventningsfull Mona B. Riise før fremføringene sparket i gang.

Kveldens tema var kanskje den mest utfordrende deltakerne har vært borte i så langt.

– Flere snublet, og til slutt var det Heidi Ruud Ellingsen som røk. Det er i og for seg fortjent, selv om hun har hatt noen glimrende fremføringer de siste ukene.

Heidi Ruud Ellingsen - Livin' la Vida Loca (Ricky Martin)

Heidi Ruud Ellingsen hadde valgt 90-tallshiten «Livin' la Vida Loca» som sin første sang, og fulgte opp med «E du nord» av den norske artisten Kari Bremnes.

Hun hadde god grep på både latinopopen og visesang, og imponerte dommerne stort under begge temaene.

– Du kan lage fest, dette var perfekt, så gjestedommer Harambasic etter latinopopfremføringa.

Bjørn Tomren - Bésame Mucho (Consuelo Velázquez)

Bjørn Tomren sang meksikanske toner fra 1940-tallet, med låten «Bésame Mucho» av Consuelo Velázquez. i Visedelen av kvelden gikk han for den norske sangen «Du er min los» av Kurt Foss, Reidar Bøe og Jakob Sande.

Selv om latinopop var en ukjent sjanger for Tomren, fant han seg godt til rette i landskapet, og fikk også terningkast 6 på begge fremførelsene av NRKs musikkanmelder Espen Borge.

– Jeg blir dratt med inn i et annet univers, så Mona B. Riise.

Carina Dahl - Om du dro fra mæ no (Lars Winnerbäck/Odd Nordstoga)

Den norske popartisten Carina Dahl hadde valgt 2021-hitlåten «Don't go yet» av Camila Cabello. Det del full fest på scenen under fremføringa. Roligere ble det da hun fulgte opp med «Om du dro fra mæ no» av opprinnelig av Lars Winnerbäck, og norsk versjon av Odd Nordstoga.

Viselåten hadde Dahl oversatt til trøndersk, og hadde stor betydning for artisten, som under Stjernekamp har gått gjennom kjærlighetssorg. Hun rørte hele dommerpanelet med fremførelsen.

– Gratulerer med å ha puttet hele deg i denne fremførelsen, du kan ha vunnet hele Stjernekamp med dette her, sa gjestedommer Skaug.

Alexandra Rotan - Vår beste dag (Erik Bye)

Det ble spanske toner fra Alexandra Rotan som hadde gått for «Bailamos» av latinokongen Enrique Iglesias. Rotan fikk 1000 prosent fra gjestedommer Harambasic. På visedelen var tempoet roet ned til «Vår beste dag» av Erik Bye.

Selv om det var uvant for Rotan å synge en rolig sang, imponerte hun dommerne. Viselåten gjorde gjestedommer Skaug nesten stum, og Riise felte tårer.

– Dette føles helt riktig, sa Riise.

Jorun Stiansen - Let's Get Loud (Jennifer Lopez)

Sist ut var Jorun Stiansen som fremførte popdronninga Jennifer Lopez sin «Let's Get Loud», og avsluttet kvelden med viselåten «Til deg» av Marthe Wang. For Stiansen ble det også et fint gjensyn med Harambasic, som produserte hennes første plate.

– Jeg elsker selvsikkerheten din, Harambasic etter Lopez-fremførelsen.