Harry Potter feirer 20 år: Har solgt 450 millioner eksemplarer

Harry Potter-universet har engasjert store og små siden første bok kom ut i 1997. Bøkene, skrevet av J.K. Rowling, har også blitt filmatisert. Den siste filmen gikk på kino i Norge i 2011.

Serien, som omhandler trollmannslærlingen Harry Potter, er en av de mest suksessrike bokseriene noensinne, med over 450 millioner solgte eksemplarer.

Fakta om Harry Potter-serien Ekspandér faktaboks Forfatteren J.K. Rowling kom på historiene om Harry Potter på en togtur fra Manchester til London i 1991.

Det er gitt ut sju bøker i serien, en fra hvert år Harry går på Galtvort skole for hekseri og trolldom.

Bøkene er så langt oversatt til 79 språk og har solgt over 450 millioner eksemplarer på verdensbasis

Salget fra bøkene, samt honorar fra filmene og spinoffproduktene har gjort Rowling til verdens rikeste forfatter. (©NTB)

– Jeg skal aldri glemme deg, Harry

Torstein Bugge Høverstad har oversatt alle bøkene i serien til norsk. Han har også lest inn lydbokversjonene.

OVERSETTER: Torstein Bugge Høverstad har oversatt alle Harry Potter bøkene til norsk. Foto: Scanpix/Warner Bros. Pictures

– Det har vært med å forme tjue år av mitt liv. Jeg har oversatt mange store og viktige verk, men når jeg går i graven, blir det nok som Harry Potter-oversetteren.

Hvorfor tror du bøkene har blitt så populære?

– Det viktigste er at den er stort tenkt. Det er et verk som er gjennomkomponert fra begynnelse til slutt, omfatter mange mennesker og store verdensendringer. Slik ligner serien på store og viktige verk i verdenslitteraturen.

Men, at det skulle bli så populært kunne ingen forutse oversetter, Torstein Bugge Høverstad

– I tillegg er den på samme tid humoristisk og spennende. Og selve genistreken var at Rowling utporsjonerte handlingen ved å følge hovedpersonene år for år, slik at leserne fikk et år til å bygge opp forventningene til neste bind.

Høverstad sier han trodde bøkene ville bli populære, da han oversatte den første boken på slutten av 90-tallet.

– Men at det skulle bli så populært kunne ingen forutse. 450 millioner solgte eksemplarer på verdensbasis – hva kan måle seg med det?

– Jeg skal aldri glemme deg, Harry, takk for følget! Sier oversetteren.

Vokste opp med bøkene

Stipendiat Belinda Molteberg Steen ved Universitetet i Oslo har selv lest alle bøkene.

BREV: Stipendiat ved Universitetet i Oslo, Belinda Molteberg Steen, ble overbevist om at hun kunne motta brev fra Galtvort som barn. Foto: Privat

– Jeg vokste opp med Harry Potter, og var like gammel som ham da jeg leste bøkene. De konstruerte et alternativt univers, som på en måte var parallelt med min egen verden, og jeg ble overbevist om at jeg kunne motta brev fra Galtvort når som helst, forteller hun.

Steen sier bøkene er lettleste og tilgjengelige for alle aldersgrupper, og at dét er mye av årsaken til at universet har slått an verden rundt.

– Jeg tror det er fordi det er så fantasifullt. Det er et parallelt univers med vårt eget og det føles ekte på en måte.

HARRY POTTER: Skuespiller Daniel Radcliffe i rollen som Harry Potter. Foto: Murray Close

Deichmanske bibliotek i Oslo forteller at de fortsatt opplever stor etterspørsel etter serien.

– Det er populært og det er aktivt utlån av disse. De står ikke bare på hyllene, sier Mette Nordli ved biblioteket.

I fjor gikk biblioteket til innkjøp av flere nye eksemplarer av Harry Potter-bøkene.

– Det er fordi det er en etterspørsel der. Bøkene lånes ut til både barn, unge og voksne.