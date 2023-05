Megan Phelps-Roper: – Jeg er ikke sikker på om «The Witch Trials» er en god tittel

– Dette er første gang jeg snakker offentlig om podkasten, sier Megan Phelps-Roper til NRK.

Nylig gjestet hun Nordiske Mediedager i Bergen.

Podkasten hennes, «The Witch Trials of J.K. Rowling», tar for seg den opphetete debatten rundt transpersoners rettigheter og forfatter J.K. Rowlings kontroversielle Twitter-ytringer rundt dette temaet.

Det er også første gang «Harry Potter»-forfatteren har latt seg intervjue om transfobi-kritikken.

Phelps-Roper forteller at hun gjennom de syv podkast-episodene har forsøkt å nyansere debatten. Foto: The Free Press / Lavine Agency

– Da jeg først tok del i denne samtalen forstod jeg ikke hvor betente disse temaene er, eller hvordan debatten har blitt så polarisert og giftig, sier Phelps-Roper.

Beskyldningene om at J.K. Rowling er transfob kom for alvor i 2019, da hun i en rekke Twitter-meldinger ga uttrykk for sitt syn på transpersoner.

Hun ga blant annet støtte til Maya Forstater som året før også hadde postet nedverdigende syn på transpersoner.

Rowling viste støtte til britiske Maya Forstater som ble sparket fra jobben sin som følge av transkritiske ytringer. Forstater fikk senere medhold fra retten i at hun ble diskriminert mot da hun mistet jobben som følge av sitt kontroversielle syn. Foto: Skjermdump / Twitter

Senere har Rowling kommet med mange kontroversielle Twitter-meldinger som har fått mange til å reagere.

– Å lage denne podkasten har lært meg veldig mange ting, men først og fremst at disse samtalene er så kompliserte fordi de som deltar i debatten føler at det er så mye som står på spill, sier Phelps-Roper.

«The Witch Trials» ligger som nummer 15 på listen over mest populære podkaster i Norge akkurat nå, ifølge Chartable som samler inn podkast-tall fra Apple og Spotify.

Kristenkonservative bokbål

I Storbritannia og USA ligger podkasten helt i toppen over mest populære samfunns- og kulturpodkaster.

«The Witch Trials» følger J.K. Rowlings historie og reise til å bli verdens mestselgende forfatter og hvordan hun ble så kontroversiell.

J.K. Rowling i 2006. Foto: POOL / REUTERS

– Det er veldig vanskelig å skjønne denne debatten for dem som står utenfor. Målet vårt har vært å forsøke å gjøre dette litt mer forståelig for folk, sier Phelps-Roper.

Parallelt følger vi Phelps-Ropers egen historie og oppvekst i sekten Westboro Baptist Church, et amerikansk og kristenkonservativt miljø som anså «Harry Potter»-bøkene som satans verk da de ble utgitt på 90-tallet.

Phelps-Roper brøt med menigheten i 2012 og har i sitt voksne liv tatt sterk avstand fra sine tidligere, kristenkonservative synspunkter.

Megan Phelps-Roper forteller hvordan hun endte med å forlate sekten hun vokste opp i.

Mens det på 90-tallet var de kristenkonservative som brant «Harry Potter» på bokbål, har flere transaktivister gjort det samme nå 30 år senere.

Ved å flette disse to historiene sammen, og krydre episodene med intervjuer av transpersoner direkte berørt av Rowlings synspunkter, har Phelps-Roper forsøkt å skape det hun mener er et mer nyansert bilde av debatten og hvordan den ble så polarisert.

Serien har fått ros fra lyttere for sitt forsøk på å forklare.

Kritikk fra egen gjest

Men den har også fått kritikk. Blant annet av en som selv lot seg intervjue til podkasten: Natalie Wynn, bedre kjent under sitt YouTube-alias ContraPoints.

Wynn er kjent for å poste filosofiske video-essays fra et venstre-feministisk perspektiv. Hun er spesielt kjent for en lengre videoanalyse av J.K. Rowlings Twitter-kritikk av transpersoner.

I en ny video sett 3,3 millioner ganger bruker Wynn nærmere to timer på å forklare hvorfor «The Witch Trials» er ren skivebom dersom målet er å forklare transpersoners opplevelse.

– Hun [Phelps-Roper] ser ut til å tenke at hun presenterer informasjon og deretter lar lytterne tenke seg fram til sine egne konklusjoner, har Wynn uttalt til nettstedet Pink News.

– Men måten det er presentert på får en til å sitte igjen med en idé om J.K. Rowling som en dyp, komplisert person med en traumatisk bakgrunn og at alle som har kritisert henne har hatet henne fra et irrasjonelt standpunkt, fortsetter Wynn.

Natalie Wynn, også kjent under YouTube-navnet ContraPoints, har kommet med kritikk av «The Witch Trials». Foto: Skjermdump / Instagram

Rowlings bakgrunnshistorie med en voldelig eksmann får også plass i podkasten og er med på forsøksvis forklare hvorfor hun har utviklet en mannsfrykt og dermed også et konservativt syn på kjønn.

Andre kritikere har påpekt at perspektivet til Wynn og andre transpersoner som ønsket å utfordre Rowling ikke fikk plass før i de to siste episodene.

– Overrasket

Nå forteller Phelps-Roper at hun ble overrasket over kritikken fra Wynn.

– Jeg tar kritikken hennes veldig seriøst. Jeg liker Natalie veldig godt og synes hun har gjort et fantastisk arbeid med videoene sine.

Phelps-Roper sier hun tar kritikken på alvor. Foto: Silje Olsen / NRK

Men Phelps-Roper tilbakeviser også kritikken om at «The Witch Trials» er skjevt fremstilt.

– Mange håpet kanskje at denne podkasten skulle komme med en løsning på den polariserte debatten. Men det gjør den bare ikke. For å komme videre herfra tror jeg det viktigste vi gjør er å snakke sammen, ikke nødvendigvis komme frem til konsensus, sier hun.

Visste hun ville bli beskyldt for transfobi

– Kan du likevel forstå hvor Wynns kritikk kommer fra?

– Ja, det kan jeg. Jeg var lenge usikker på om jeg i det hele tatt skulle si ja til å være programleder for podkasten. Jeg visste jeg ville bli beskyldt for å bidra til homofobi og transfobi og få kommentarer om at jeg ikke forstår hvilken innvirkning dette har på folks liv, sier Phelps-Roper.

Hun bestemte seg likevel for å si ja da hun innså at en del av problemet er at denne debatten først og fremst utspiller seg i sosiale medier der ting har en tendens til å fremstå ekstra polariserte.

– Det er ingen tvil om at et forsøk på å forklare i langformat er bedre enn det som foregår på Twitter, sier hun.

Antitrans-feminister i hele verden har trykket J.K. Rowling til sitt bryst. Her fra en protest i Spania, der antitrans-feminister i vinter protesterte mot en ny lov som gjør det lettere å identifisere seg som transperson. Foto: NTB / Reuters

Hvem er på heksejakt?

Det er likevel en ting Phelps-Roper kanskje angrer på.

– Jeg er ikke sikker på om «The Witch Trials» er en god tittel. Jeg forsøker fremdeles å bestemme meg for om jeg angrer på den.

Produsentene gikk først vekk fra å kalle podkasten dette fordi de mente «heksejakt» er et ord som ofte brukes av nettopp ytterkantene i debatten. De ville ikke selv bidra til dette. Likevel ombestemte de seg.

– Vi stilte oss spørrende til om J.K. Rowling er utsatt for heksejakt eller om hun selv bidrar til heksejakt. Årsaken til at vi til slutt landet på «The Witch Trials of J.K. Rowling» er at vi innså at den tittelen faktisk er ganske tvetydig, sier Phelps-Roper og legger til:

– Ved første øyekast vil den kanskje få mange til å tenke at det er J.K. Rowling som er utsatt for heksejakt. Men når de har hørt podkasten og vi har fått mulighet til å forklare, vil de forstå at det ikke er helt sånn likevel.