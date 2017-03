Google: – Bli digital eller dø

De siste årene har verden blitt totalt forandret av nye digitale måter å drive forretninger på. Bransjer som dagligvare, medie, reklame, helsesektoren, transport, reiseliv har utviklet nye internettbaserte løsninger.

Google sier at digitaliseringen vil skyte enda større fart og bli så altomgripende at den kan velte Norges aller største bedrifter om få år.

– Det er liten tvil om at bedrifter som ikke tar denne utfordringen alvorlig vil forsvinne i løpet av de neste ti årene, sier Googles sjef i Norge Jan Grønbech.

Advarer: Norske bedrifter må bli digitale for å overleve mener Google Norges sjef Jan Grønbech

– Er det mange slike selskaper i Norge?

– Jeg vil tro at det gjelder mer eller mindre alle selskapene på Oslo Børs. Dette ser vi i alle land. Folk innen selskaper som Google, Facebook, Microsoft og mange andre er jo enige om dette.

– Råvareindustrien må endre seg

Bente Sollid Storehaug, daglig leder i ESV Digital, Nordic er enig i at de mange råvareselskapene på Oslo børs også tilpasse seg den nye digitale hverdagen.

– Maskinlæring, kunstig intelligens og avanserte analyseteknologier vil kunne øke treffsikkerheten når f. eks oljeselskapene leter etter olje. 3D-printing endrer industriens produksjon.

Den erfarne styrelederen sier at norsk teknologiutvikling blir viktig for å ta opp konkurransen med lavkostland i Asia.

For få unge i styrene

For å lykkes med digitaliseringen, må bedriftene rekruttere yngre og mer kompente mennesker enn i dag, sier Google-sjefen.

– Mange bedrifter mangler en eller to personer i styrene som har den innsikten om hvordan morgendagens forbrukere kommer til å oppføre seg.

Tall fra SSB viser alderen på styremedlemmene i norske aksjeselskaper er svært høy. Over 70 prosent er over 45 år, og over 11 prosent over 67.

Så få som 0,6 prosent av styremedlemmene i Norge er under 25 år.

– Det er et kjempeproblem, sier Kim Ydse Krogstad i Making Waves – et selskap som lever av å gjøre andre digitale.

– Hvis du er 60 år så er du typisk ikke kompetent på det området og hvis du ikke virkelig forstår trusselen og mulighetene i digitalisering så tar du det ikke på alvor og da tar du helt feil grep.

NHO: – Vi henger etter

Håkon Haugli i NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter, Abelia, synes antallet styremedlemmer under 25 år er for lavt, men påpeker at alder alene ikke kan være avgjørende. Likevel sier han:

– Alle internasjonale sammenligninger viser at vi henger etter de landene som det er naturlig og sammenligne oss med, og at vi har utdannet for få digitaliseringsspesialister over mange år. Det er myndighetene nødt til å gjøre noe med.