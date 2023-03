Glenn (28) tror digitale penger kan være med på å redde planeten – får prestisjetung pris

Vårt forhold til penger er i endring. Mange av oss tar knapt i fysiske mynter og sedler lenger.

Dette har ført til at både Norges Bank og rundt 90 prosenter av sentralbanker verden rundt nå ser på løsninger for hva penger skal være for oss i fremtiden.

Svaret kan bli digitale sentralbankpenger (DSP).

Men om og hvordan digitale kontanter skal innføres er for øyeblikket i utredningsfasen. Først om et par år vil Norges Bank legge fram en anbefaling til norske politikere.

Kommer vi til å få en digital versjon av den norske kronen?

Det som er helt sikkert er at myntene og sedlene våre ikke forsvinner med det første. De er beskyttet i norsk pengelov og har en viktig funksjon knyttet til beredskap. Hvis internett- og telefondekningen forsvinner, nytter det ikke med Vipps og nettbankoverføringer.

Et krav for å innføre DSP kan for eksempel bli at de skal ha egenskaper som ligner fysiske kontanter – de må fungere «offline».

Siden ingen har bestemt hva det skal være, har mange begynt å mene hva de burde være. Det er her den prisvinnende designeren Glenn Sæstad (28) fra Sola kommer inn.

Han mener nemlig dette er en gylden mulighet til å dytte samfunnet vårt i en grønnere retning.

Hva om ...

... vi hadde et system som ga deg belønning hver gang du deltok i organisert frivillighet? ... kommunen din hadde egen valuta med begrensninger og fordeler ut i fra lokale behov? ... eller hver innbygger hadde karbonrasjoner hver måned, som et klippekort for CO2-utslipp?

I Sæstads visjon blir digitale kontanter noe mer enn bare digitale kopier av våre fysiske mynter og sedler. Han ønsker å bruke teknologien til å gi DSP flere ulike egenskaper.

– Nå som vi er i en prosess der vi undersøker hva dette kan bli, synes jeg det er viktig å virkelig se bredt og utforske alle muligheter før vi låser oss inn på noe, sier Glenn Sæstad til NRK.

I masteroppgaven sin ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har Sæstad utforsket hvordan DSP kan få bedrifter og privatpersoner til å ta mer klimavennlige valg.

Dette må du vite om DSP Digitale Sentralbankpenger er enkelt forklart en digital versjon av kontanter. Det vil være staten som garanterer for pengenes verdi og ikke private banker. Norges Bank har jobbet med DSP siden 2016. De er nå i en fase hvor de studerer egenskaper fra blokkjede-teknologien (krypto), personvern og påvirkningen det vil ha for norsk pengelov. Det er opp til Stortinget å bestemme om vi skal innføre digitale kontanter – og hvilke egenskaper pengene eventuelt skal ha.

I fremtidsscenarioet til Sæstad innføres penger som bare kan brukes innenfor et visst geografisk område, for å stimulere lokal utvikling. Et annet eksempel er et langsiktig betalingssystem for byggbransjen, slik at det lønner seg å ha lang levetid for nybygg.

Dette er ideer som kan leve på siden av dagens system med tradisjonelle spare- og brukskontoer.

Men det kan også potensielt snu opp ned på hva penger kan være.

– Fikk gåsehud

Det er disse ideene rundt fremtidens penger som torsdag fikk hedersmerket for nyskapende design og arkitektur av Design og arkitektur Norge (DOGA).

Stiftelsen deler årlig ut priser til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg. I fjor var smertefigurer blant vinnerne, men i år er Sæstad første og eneste vinner av hedersmerket – en prestisjetung kategori som ikke er blitt delt ut på to år.

DOGA beskriver årets vinner som en «gamechanger».

– Dette prosjektet ga juryen gåsehud og åpnet våre øyne. Det er uhyre spennende, nytenkende og utført på en slik måte at det virkelig inspirerer til handling, sier juryleder for DOGA-merket, Behnam Farazollahi.

Jurylederen mener prisvinneren skildrer en fremtid hvor bruk av digitale penger kan bidra til en meningsfull endring for hele samfunnet.

– Det å forme pengesystemet til å bli mer bærekraftig kan virkelig ha en enorm innflytelse for hvordan vi kan realisere det grønne skiftet.

Er Norge klare for store og grønne ideer? Den unge designeren mener vi må tørre å tenke stort. Foto: Glenn Sæstad

Norges Bank: – Morsomt og inspirerende

Hvor langt man er villig til å gå med digitale penger blir til syvende og sist opp til Stortinget.

– Det er ikke slik at alt jeg har skissert ut i oppgaven min er noe som nødvendigvis bør finnes. Målet har vært å skape en diskusjon rundt hva dette har potensialet til å bli, mener Glenn Sæstad.

Designeren har selv vært i tett kontakt med Norges Bank i løpet av arbeidet med masteroppgaven om DSP. Der har han fått muligheten til å etterlyse mer fokus på bærekraft i utredningen.

Direktør Torbjørn Hægeland i Norges Bank forteller dette samarbeidet har vært morsomt og inspirerende.

– Vi vil gjerne få lov til å gratulere Glenn Sæstad med DOGA-prisen. Med sin designbakgrunn har Glenn en annen innfallsvinkel og perspektiv på DSP enn det vi økonomer gjerne har, og det kan bidra til å belyse spørsmål vi kanskje ikke hadde tenkt på.

Torbjørn Hægeland er direktør for finansiell stabilitet i Norges Bank. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Hægeland forteller at de bruker mye tid på å diskutere tanker og ideer med eksterne fra mange ulike miljøer.

– For at vi skal kunne gi best mulig råd om DSP, er dialogen med eksterne helt avgjørende. Dette er veldig verdifullt for oss, men det er ikke nødvendigvis gitt at alle ideene som kommer opp sier så mye om hvordan det til slutt vil se ut.

Direktøren understreker at det fortsatt ikke er bestemt at vi skal innføre digitale kontanter.

– Vårt oppdrag som sentralbank er å bidra til at du skal kunne betale effektivt og sikkert i norske kroner også i framtida.

