Håper disse figurene kan hjelpe å formidle smerte

Den bergensbaserte canaderen har i sin masteroppgave utformet et hjelpemiddel som består av en en lang rekke figurer, former og objekter laget spesielt for å kommunisere smerte.

Designeren forteller at smerter ofte er svært komplekst og individuelt, og kan derfor være vanskelig å skildre til andre.

– Jeg har selv vært hos legen og slitt med å kommunisere hva jeg gikk gjennom. Andre smertepasienter jeg har snakket med har lignende erfaringer. De føler rett og slett ikke at deres smerter og behov blir forstått, forteller hun.

Det er her verktøykassen til Van den Hooven kommer inn – som et alternativ når ordene ikke strekker til.

– Det er så viktig å bli forstått for å kunne bli bedre. Så jeg håper prosjektet mitt kan være med på å endre måten vi kommuniserer smerte på, sier designeren håpefullt.

Prosjektet til Amy van den Hooven (Institutt for design, Universitetet i Bergen) startet med intervjuer og kreative workshoper der deltagerne ble oppfordret til å skape fysiske former. Alle som deltok hadde ulike erfaringer med smerte. Ut ifra dette innsiktsarbeidet, samt samarbeid med medisinske fagpersoner, ble denne verktøykassen til. Foto: Irene Alterskjær Siden det ikke finnes et felles språk for smerte, kan nye muligheter åpne seg når pasientene får bruke hendene og jobbe med tredimensjonale former. Foto: Irene Alterskjær Foto: Irene Alterskjær Foto: Irene Alterskjær

Belønnet med designpris

Nå er designeren og prosjektet hennes belønnet med DOGA-merket nykommer. Stiftelsen Design og arkitektur Norge (DOGA) deler årlig ut DOGA-merket til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom nytenkende og fremragende design og arkitektur.

I år er det totalt 16 vinnere, der 13 får utdelt DOGA-merket for design og arkitektur, og tre får merket nykommer – en pris som blir tildelt nyetablerte designere og arkitekter eller studentprosjekter innenfor fagfeltene.

– Alle vinnerne er alle gode eksempler på hva arkitektur og design kan bidra med for å forme morgendagens Norge, sier administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal.

Her er de andre vinnerne av DOGA-merket for design og arkitektur i 2022 (listen er i tilfeldig rekkefølge) :

Norges første Instagram-roman

Foto: Gyldendal

Design : Jørgen Brynhildsvoll

Jørgen Brynhildsvoll Hva : Boken «Dette blir mellom oss» av forfatter Alexander Kielland Krag ble utgitt av Gyldendal som en digital fortelling på Instagram i tillegg til papirversjonen. Historien ble publisert over 45 dager, sammen med originalproduserte bilder, videoer og musikk.

DB Hardcase Luggage

Foto: Db Equipment

Design : Db Equipment

Db Equipment Hva : En koffert spesielt laget for profesjonelle fotografer på farten. Laget av et delvis resirkulert termoplastmateriale med en ramme i lettaluminium.

Det norske landskap

Foto: Neue Design Studio

Design : Neue Design Studio

Neue Design Studio Hva : Det nye norske passet og nasjonalt ID-kort. Tema og konsept for den visuelle utformingen er det norske landkskapet, med blant annet detaljer som kommer til syne under UV-lys.

Fleksibelt Skiltsystem for Groupe Le Monde

Foto: Antoine Mercusot

Design : Snøhetta

Snøhetta Hva: Et fleksibelt, modulbasert skiltsystem inspirert av tradisjonell trykkekunst. Treklossene blir montert som tradisjonell blysats, og skiltene settes sammen slik typografene laget avissider. Skiltene er lokal produsert og er laget på en måte som gjør det lett å gjøre endringer i skiltingen ved behov.

Telegrafen

Foto: Frank Holtschlag

Arkitektur : KIMA Arkitektur, Malling & Co (byggherre)

KIMA Arkitektur, Malling & Co (byggherre) Hva : Telegrafen i Oslo sentrum har blitt rehabilitert basert på bærekraftig estetikk. Det historiske bygget, som i mange år sto tomt, huser nå blant annet flere restauranter, arbeidsplasser og selskapslokaler. Bygget er pusset opp i tråd med originale kvaliteter og gjenbruk har vært førende for rehabiliteringen.

Folio

Foto: Folio

Design : Tight, Heydays og Folio

Tight, Heydays og Folio Hva : En smart, designdrevet tjeneste som ønsker å senke terskelen for å starte og drive egen bedrift. En alt-i-ett-løsning med laget på et enkelt språk som leder brukeren gjennom prosessen.

Huddly L1

Foto: Huddly

Design : Huddly, Heydays/Goods (pakningsdesign)

Huddly, Heydays/Goods (pakningsdesign) Hva: Et smart møteromskamera som skal forenkle og forbedre kommunikasjonen i den nye, hybride arbeidshverdagen. Kameraet zoomer automatisk inn eller ut etter behov, og skal fungere selv i store rom der møtedeltakere sitter langt fra hverandre.

K-Sim Connect

Foto: Eggs Design

Design : EGGS Design og Kongsberg Digital

EGGS Design og Kongsberg Digital Hva : En digital plattform for opplæring av skipsnavigering. K-Sim Connect skal gjøre det mulig å lære å styre avanserte, moderne skip fra en liten, bærbar enhet hvor som helst i verden.

Barneombudet

Foto: Bielke&Yang

Design: Bielke&Yang

Bielke&Yang Hva: Visuell identitet for Barneombudet. Bruker et formspråk som retter seg mot både for barn og voksne. Hovedmålet har vært å treffe ungt, og å senke terskelen for ta i bruk Barneombudets tjenester.

Arena

Foto: Fora Form

Design : Fora Form og Torsteinsen Design

Fora Form og Torsteinsen Design Hva: En fleksibel auditoriestol som kan tilpasses ulike saler. Blant annet kan deler og stoler skiftes ut enkeltvis, mens det ellers er vanlig at hele rekker med seter må byttes når noe går i stykker.

VIERLIVE

Foto: Oslo Lydproduksjon

Design : Anorak, Bold Scandinavia

Anorak, Bold Scandinavia Hva : En strømmeplattform for digitale konsertopplevelser der publikum kjøper og opplever konserten gjennom skjermen i et nytt format. Sprang ut av nedstengingen av kulturlivet under pandemien. Et initiativ som oppsto i samarbeid mellom Anorak, Einar Film og Fortellinger og OLYP.

Økern Portal

Foto: DARK Arkitekter

Arkitektur : DARK Arkitekter, LARK Landskap, OPF (Byggherre)

DARK Arkitekter, LARK Landskap, OPF (Byggherre) Hva : Økern Portal er et bygg i Oslo med en takpark som består av et flytende landskap over fire etasjer. Høydeforskjellene er utnyttet til å skape terrasser, amfier og vegetasjon inspirert av den norske naturen. Hoveddelen av takparken brukes til å dyrke spiselige vekster.

The Djärv 3–4 Surfboard Coffin

Design : Db Equipment

Db Equipment Hva : En transportbag for surfebrett. Bagen har plass til opp til fire brett, er laget med et spesialutviklet ribbemateriale og har en rekke praktiske designdetaljer som gjør produktet robust og praktisk.

Time to Eat (DOGA-merket nykommer)

Foto: Time to Eat

Design : Kamilla Bedin, Kristin Marie Brudeseth, Tina Mee Johnsen, Åse Lilly Salamonsen og Johanna Sofie Brämersson (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo)

Kamilla Bedin, Kristin Marie Brudeseth, Tina Mee Johnsen, Åse Lilly Salamonsen og Johanna Sofie Brämersson (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo) Hva : En fremtidsvisjon som skisserer hvordan skole, lokalsamfunn, foreldre og andre aktører sammen kan utviklenyeløsninger for en bedre og mer bærekraftig hverdag for skoleelever.

Heart to Heart (DOGA-merket nykommer)

Foto: Heart to Heart

Design : Kevin Andreas Ehrenberg og Adelin Gashi (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo)

Kevin Andreas Ehrenberg og Adelin Gashi (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo) Hva : En mobil-app og nettsted som skal gjøre det enklere å være blodgiver, og som styrker beredskapen i helsevesenet.

